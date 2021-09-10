https://ria.ru/20210910/nalogi-1749520119.html
Россия и Белоруссия договорились об администрировании косвенных налогов
Россия и Белоруссия договорились об администрировании косвенных налогов - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и Белоруссия договорились об администрировании косвенных налогов
Россия и Белоруссия договорились заключить договоры об общих принципах взимания косвенных налогов и внедрить интегрированную систему их администрирования,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:59
2021-09-10T13:59
2021-09-10T13:59
союзное государство
экономика
белоруссия
михаил мишустин
россия
роман головченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились заключить договоры об общих принципах взимания косвенных налогов и внедрить интегрированную систему их администрирования, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства."В налоговой и таможенной сферах стороны договорились заключить международные договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами, внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов Российской Федерации и Республики Беларусь, создать совместный консультативный орган – Комитет Союзного государства", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.
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экономика, белоруссия, михаил мишустин, россия, роман головченко
Россия и Белоруссия договорились об администрировании косвенных налогов
Россия и Белоруссия договорились об администрировании косвенных налогов