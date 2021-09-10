https://ria.ru/20210910/nalogi-1749520119.html

Россия и Белоруссия договорились об администрировании косвенных налогов

Россия и Белоруссия договорились об администрировании косвенных налогов - РИА Новости, 10.09.2021

Россия и Белоруссия договорились об администрировании косвенных налогов

Россия и Белоруссия договорились заключить договоры об общих принципах взимания косвенных налогов и внедрить интегрированную систему их администрирования,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:59

2021-09-10T13:59

2021-09-10T13:59

союзное государство

экономика

белоруссия

михаил мишустин

россия

роман головченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603946187_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_bf30b193563022f5ca9c0ec69651e90a.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились заключить договоры об общих принципах взимания косвенных налогов и внедрить интегрированную систему их администрирования, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства."В налоговой и таможенной сферах стороны договорились заключить международные договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и об углублении взаимодействия между таможенными органами, внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов Российской Федерации и Республики Беларусь, создать совместный консультативный орган – Комитет Союзного государства", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

https://ria.ru/20210910/rouming-1749514076.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, белоруссия, михаил мишустин, россия, роман головченко