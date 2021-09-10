https://ria.ru/20210910/moneta-1749480929.html

В России выпустят памятную монету, посвященную борьбе с коронавирусом

В России выпустят памятную монету, посвященную борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 10.09.2021

В России выпустят памятную монету, посвященную борьбе с коронавирусом

Московский монетный двор выпустит нумизматические наборы, посвященные вакцине "Спутник V" и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), сообщили в фонде. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:23

2021-09-10T11:23

2021-09-10T11:23

распространение коронавируса

общество

российский фонд прямых инвестиций

московский монетный двор

россия

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московский монетный двор выпустит нумизматические наборы, посвященные вакцине "Спутник V" и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), сообщили в фонде."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с Московским монетным двором – филиалом акционерного общества "Гознак" (ММД – филиал АО "Гознак") объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.На одной из монет изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах, а на другой - вакцина "Спутник V" с картой мира, которая символизирует первенство отечественных ученых в разработке прививки от COVID-19.В фонде сообщили, что в продажу в торговый салон ММД – филиал АО "Гознак" – поступят два нумизматических набора: "РФПИ" и "Спутник V". Тираж наборов ограничен."В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла - нейзильбера – "Российский фонд прямых инвестиций" и "Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Спутник V", - добавили в фонде.РФПИ – инвестор первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 миллиарда человек, или половины населения Земли.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/monety-1747635613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российский фонд прямых инвестиций, московский монетный двор, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"