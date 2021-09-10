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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В России выпустят памятную монету, посвященную борьбе с коронавирусом
В России выпустят памятную монету, посвященную борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 10.09.2021
В России выпустят памятную монету, посвященную борьбе с коронавирусом
Московский монетный двор выпустит нумизматические наборы, посвященные вакцине "Спутник V" и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), сообщили в фонде. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:23
2021-09-10T11:23
распространение коронавируса
общество
российский фонд прямых инвестиций
московский монетный двор
россия
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московский монетный двор выпустит нумизматические наборы, посвященные вакцине "Спутник V" и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), сообщили в фонде."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с Московским монетным двором – филиалом акционерного общества "Гознак" (ММД – филиал АО "Гознак") объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.На одной из монет изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах, а на другой - вакцина "Спутник V" с картой мира, которая символизирует первенство отечественных ученых в разработке прививки от COVID-19.В фонде сообщили, что в продажу в торговый салон ММД – филиал АО "Гознак" – поступят два нумизматических набора: "РФПИ" и "Спутник V". Тираж наборов ограничен."В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла - нейзильбера – "Российский фонд прямых инвестиций" и "Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Спутник V", - добавили в фонде.РФПИ – инвестор первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 миллиарда человек, или половины населения Земли.
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общество, российский фонд прямых инвестиций, московский монетный двор, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
11:23 10.09.2021
 
В России выпустят памятную монету, посвященную борьбе с коронавирусом

Московский монетный двор выпустит сувенирные жетоны, посвященные вакцине "Спутник V"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Московского монетного двора
Здание Московского монетного двора - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московский монетный двор выпустит нумизматические наборы, посвященные вакцине "Спутник V" и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), сообщили в фонде.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с Московским монетным двором – филиалом акционерного общества "Гознак" (ММД – филиал АО "Гознак") объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
На одной из монет изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах, а на другой - вакцина "Спутник V" с картой мира, которая символизирует первенство отечественных ученых в разработке прививки от COVID-19.
В фонде сообщили, что в продажу в торговый салон ММД – филиал АО "Гознак" – поступят два нумизматических набора: "РФПИ" и "Спутник V". Тираж наборов ограничен.
"В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла - нейзильбера – "Российский фонд прямых инвестиций" и "Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Спутник V", - добавили в фонде.
РФПИ – инвестор первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 миллиарда человек, или половины населения Земли.
Российские монеты достоинством пять и дестять копеек - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 11:18Деньги
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Распространение коронавирусаОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийМосковский монетный дворРоссияКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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