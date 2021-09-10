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Наука
https://ria.ru/20210910/missii-1749464688.html
Эксперты рассказали о планах СССР и США на совместные космические миссии
Эксперты рассказали о планах СССР и США на совместные космические миссии - РИА Новости, 10.09.2021
Эксперты рассказали о планах СССР и США на совместные космические миссии
СССР и США рассматривали возможность продолжения сотрудничества в космосе после успеха миссии "Союз-Аполон", но сотрудничество оборвалось в 1976 году - после... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:56
2021-09-10T10:48
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ссср
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр железняков
федор юрчихин
наука
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. СССР и США рассматривали возможность продолжения сотрудничества в космосе после успеха миссии "Союз-Аполон", но сотрудничество оборвалось в 1976 году - после успешного первого совместного полета, рассказал в интервью РИА Новости российский космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин."Как бы мы ни хотели, но космонавтика подвержена влиянию политики. 1973 год – СССР и США подписали соглашение о программе "Союз-Аполлон". 1975 год – осуществили стыковку. Были планы на дальнейшие совместные полеты, в том числе полеты будущих шаттлов к советским станциям. Шаттла тогда еще не было, станции "Мир" тоже, но намерения уже имелись. 1976 год – мы разошлись. Не по нашей вине. Не знаю подробностей, но я об этом узнал только в 1995 году во время стыковки шаттла "Атлантис" к станции "Мир", - рассказал Юрчихин.В свою очередь, историк отечественной космонавтики Александр Железняков пояснил РИА Новости, что в 1976 году был выбран новый президент США Джимми Картер, который отменил совместные проекты с СССР. "В результате таких политических разногласий был заморожен сначала проект "Союз-Аполлон-2", и, естественно, рассмотрение всех остальных вопросов, включая варианты полетов шаттлов к советским станциям, было заморожено, либо совсем прекращено", - уточнил историк.По словам Юрчихина, российские и американские специалисты были рады возобновить сотрудничество в 1990-е годы. Во время стыковки "Атлантиса" Юрчихин работал в российской оперативной группе в Хьюстоне. "После работы мы вместе с американцами подняли тост за стыковку. Среди нас были участники программы "Союз-Аполлон": Виктор Благов и руководитель полета шаттла Билл Ривз. Билл тогда сказал тост: "Мы столько времени потеряли, работая раздельно. Я рад, что стою рядом с Виктором, и несмотря на прошедшее время мы снова работаем вместе. Вместе мы сделаем многое", - рассказал космонавт.Продолжением сотрудничества по программе "Мир-Шаттл" стал проект Международной космической станции.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20191113/1560893668.html
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сша, ссср, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр железняков, федор юрчихин
09:56 10.09.2021 (обновлено: 10:48 10.09.2021)
 
Эксперты рассказали о планах СССР и США на совместные космические миссии

Космонавт Юрчихин и историк Железняков рассказали о планах СССР и США на миссии в космосе

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. СССР и США рассматривали возможность продолжения сотрудничества в космосе после успеха миссии "Союз-Аполон", но сотрудничество оборвалось в 1976 году - после успешного первого совместного полета, рассказал в интервью РИА Новости российский космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин.
"Как бы мы ни хотели, но космонавтика подвержена влиянию политики. 1973 год – СССР и США подписали соглашение о программе "Союз-Аполлон". 1975 год – осуществили стыковку. Были планы на дальнейшие совместные полеты, в том числе полеты будущих шаттлов к советским станциям. Шаттла тогда еще не было, станции "Мир" тоже, но намерения уже имелись. 1976 год – мы разошлись. Не по нашей вине. Не знаю подробностей, но я об этом узнал только в 1995 году во время стыковки шаттла "Атлантис" к станции "Мир", - рассказал Юрчихин.
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В свою очередь, историк отечественной космонавтики Александр Железняков пояснил РИА Новости, что в 1976 году был выбран новый президент США Джимми Картер, который отменил совместные проекты с СССР. "В результате таких политических разногласий был заморожен сначала проект "Союз-Аполлон-2", и, естественно, рассмотрение всех остальных вопросов, включая варианты полетов шаттлов к советским станциям, было заморожено, либо совсем прекращено", - уточнил историк.
По словам Юрчихина, российские и американские специалисты были рады возобновить сотрудничество в 1990-е годы. Во время стыковки "Атлантиса" Юрчихин работал в российской оперативной группе в Хьюстоне. "После работы мы вместе с американцами подняли тост за стыковку. Среди нас были участники программы "Союз-Аполлон": Виктор Благов и руководитель полета шаттла Билл Ривз. Билл тогда сказал тост: "Мы столько времени потеряли, работая раздельно. Я рад, что стою рядом с Виктором, и несмотря на прошедшее время мы снова работаем вместе. Вместе мы сделаем многое", - рассказал космонавт.
Продолжением сотрудничества по программе "Мир-Шаттл" стал проект Международной космической станции.
Читайте полный текст интервью >>>
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