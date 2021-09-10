https://ria.ru/20210910/mishustin-1749515082.html
Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин
Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.09.2021
Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин
У России и Белоруссии общая цель - добиться роста экономик, сохранив суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:43
2021-09-10T13:43
2021-09-10T13:43
экономика
белоруссия
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749508478_0:0:3452:1943_1920x0_80_0_0_ed48a80d69903dbd2d59a715889af972.jpg
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. У России и Белоруссии общая цель - добиться роста экономик, сохранив суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."У нас общая цель - добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры", - сказал он по итогам заседания Совета министров Союзного государства.Мишустин подчеркнул, что от интеграции в рамках Союзного государства выиграют все: предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов во многих отраслях."Конечно, углубление взаимодействия лучшим образом отразится на благосостоянии граждан Союзного государства", - добавил он.
https://ria.ru/20210910/prepyatstviya-1749513752.html
https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749511209.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749508478_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_acc1d8eac540ccb382f8d0fa84efbcce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, михаил мишустин, россия
Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Москва и Минск хотят добиться роста экономик, сохранив суверенитет