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Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин
Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.09.2021
Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин
У России и Белоруссии общая цель - добиться роста экономик, сохранив суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:43
2021-09-10T13:43
экономика
белоруссия
михаил мишустин
россия
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. У России и Белоруссии общая цель - добиться роста экономик, сохранив суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."У нас общая цель - добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры", - сказал он по итогам заседания Совета министров Союзного государства.Мишустин подчеркнул, что от интеграции в рамках Союзного государства выиграют все: предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов во многих отраслях."Конечно, углубление взаимодействия лучшим образом отразится на благосостоянии граждан Союзного государства", - добавил он.
https://ria.ru/20210910/prepyatstviya-1749513752.html
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экономика, белоруссия, михаил мишустин, россия
13:43 10.09.2021
 
Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Москва и Минск хотят добиться роста экономик, сохранив суверенитет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Совета Министров Союзного государства, на церемонии встречи в аэропорту Минска
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Совета Министров Союзного государства, на церемонии встречи в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. У России и Белоруссии общая цель - добиться роста экономик, сохранив суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"У нас общая цель - добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры", - сказал он по итогам заседания Совета министров Союзного государства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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Мишустин подчеркнул, что от интеграции в рамках Союзного государства выиграют все: предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов во многих отраслях.
"Конечно, углубление взаимодействия лучшим образом отразится на благосостоянии граждан Союзного государства", - добавил он.
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ЭкономикаБелоруссияМихаил МишустинРоссия
 
 
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