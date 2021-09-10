https://ria.ru/20210910/mishustin-1749515082.html

Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин

Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.09.2021

Москва и Минск хотят добиться роста экономик, заявил Мишустин

У России и Белоруссии общая цель - добиться роста экономик, сохранив суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:43

2021-09-10T13:43

2021-09-10T13:43

экономика

белоруссия

михаил мишустин

россия

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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. У России и Белоруссии общая цель - добиться роста экономик, сохранив суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."У нас общая цель - добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры", - сказал он по итогам заседания Совета министров Союзного государства.Мишустин подчеркнул, что от интеграции в рамках Союзного государства выиграют все: предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов во многих отраслях."Конечно, углубление взаимодействия лучшим образом отразится на благосостоянии граждан Союзного государства", - добавил он.

https://ria.ru/20210910/prepyatstviya-1749513752.html

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белоруссия

россия

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экономика, белоруссия, михаил мишустин, россия