https://ria.ru/20210910/mishustin-1749496933.html
Мишустин назвал условия интеграции России и Белоруссии
Мишустин назвал условия интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
Мишустин назвал условия интеграции России и Белоруссии
Интеграция РФ и Белоруссии должна вестись на принципах открытости и взаимного доверия при сохранении полного суверенитета стран, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:31
2021-09-10T12:31
2021-09-10T13:13
союзное государство
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михаил мишустин
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Интеграция РФ и Белоруссии должна вестись на принципах открытости и взаимного доверия при сохранении полного суверенитета стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Конечно, надо формировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия. На правилах, которые учитывают интересы и потребности жителей и предпринимателей. Разумеется, при полном сохранении суверенитета наших государств", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.На заседании Мишустин отметил, что предстоит одобрить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на текущий и два ближайших года, а также 28 отраслевых союзных программ.
https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749437687.html
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в мире, белоруссия, михаил мишустин, россия
12:31 10.09.2021 (обновлено: 13:13 10.09.2021)
Мишустин назвал условия интеграции России и Белоруссии
Премьер Мишустин: интеграция России и Белоруссии должна вестись на принципах открытости