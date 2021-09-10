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Мишустин назвал условия интеграции России и Белоруссии
Мишустин назвал условия интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
Мишустин назвал условия интеграции России и Белоруссии
Интеграция РФ и Белоруссии должна вестись на принципах открытости и взаимного доверия при сохранении полного суверенитета стран, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:31
2021-09-10T13:13
союзное государство
в мире
белоруссия
михаил мишустин
россия
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Интеграция РФ и Белоруссии должна вестись на принципах открытости и взаимного доверия при сохранении полного суверенитета стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Конечно, надо формировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия. На правилах, которые учитывают интересы и потребности жителей и предпринимателей. Разумеется, при полном сохранении суверенитета наших государств", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.На заседании Мишустин отметил, что предстоит одобрить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на текущий и два ближайших года, а также 28 отраслевых союзных программ.
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в мире, белоруссия, михаил мишустин, россия
12:31 10.09.2021 (обновлено: 13:13 10.09.2021)
 
Мишустин назвал условия интеграции России и Белоруссии

Премьер Мишустин: интеграция России и Белоруссии должна вестись на принципах открытости

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Интеграция РФ и Белоруссии должна вестись на принципах открытости и взаимного доверия при сохранении полного суверенитета стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Конечно, надо формировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия. На правилах, которые учитывают интересы и потребности жителей и предпринимателей. Разумеется, при полном сохранении суверенитета наших государств", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
На заседании Мишустин отметил, что предстоит одобрить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на текущий и два ближайших года, а также 28 отраслевых союзных программ.
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