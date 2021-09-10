https://ria.ru/20210910/mishustin-1749465022.html
Мишустин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Мишустин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021
Мишустин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал на прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:59
2021-09-10T09:59
2021-09-10T11:30
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий медведев
михаил мишустин
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал на прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.Церемония проходит в Москве. Приехал также зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178043.html
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дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий медведев, михаил мишустин, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
09:59 10.09.2021 (обновлено: 11:30 10.09.2021)
Мишустин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Премьер Мишустин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым