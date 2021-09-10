https://ria.ru/20210910/mishustin-1749465022.html

Мишустин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Мишустин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021

Мишустин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал на прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:59

2021-09-10T09:59

2021-09-10T11:30

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий медведев

михаил мишустин

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал на прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.Церемония проходит в Москве. Приехал также зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178043.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий медведев, михаил мишустин, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев