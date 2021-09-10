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В МИД заявили о риске неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана

В МИД заявили о риске неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021

В МИД заявили о риске неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана

Москва и ее партнеры стараются отслеживать перемещения мигрантов из проблемных регионов, в частности из Афганистана, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:21

2021-09-10T09:21

2021-09-10T11:42

афганистан

шос

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иван волынкин

центральная азия

мигранты

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва и ее партнеры стараются отслеживать перемещения мигрантов из проблемных регионов, в частности из Афганистана, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.Юридически оформленного механизма для мониторинга этого вопроса в Центральной Азии нет, но обмен информацией идет по линиям министерств, а также институтов ОДКБ и ШОС, добавил он.Вместе с тем он отметил, что пока количество незаконно пересекших границу афганцев можно считать незначительным.Смена власти в АфганистанеПолтора года назад США и "Талибан"* подписали мирное соглашение в Дохе. Вашингтон пообещал вывести войска из республики после почти 20-летнего присутствия, талибы — сесть за стол переговоров с действующим правительством и разорвать связи с "Аль-Каидой"*.К сентябрю 2021-го американские военные покинули Афганистан, что позволило боевикам быстро занять все крупные города и объявить о захвате власти. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления.Изменения привели к гуманитарному и экономическому кризису. В первые дни после прихода талибов в кабульском аэропорту царила паника — люди пытались улететь, в том числе цепляясь за уже взлетевшие лайнеры. За этим последовали теракты, жертвами которых стали десятки человек; ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство"*.На этой неделе "Талибан"* объявил состав нового временного правительства, туда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.* Запрещенная в России террористическая организация.

афганистан

центральная азия

россия

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-09-10T09:21 true PT1M20S

Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-10T09:21 true PT1M19S

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афганистан, шос, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иван волынкин, центральная азия, мигранты, россия