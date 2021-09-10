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В МИД заявили о риске неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана
В МИД заявили о риске неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021
В МИД заявили о риске неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана
Москва и ее партнеры стараются отслеживать перемещения мигрантов из проблемных регионов, в частности из Афганистана, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:21
2021-09-10T09:21
2021-09-10T11:42
афганистан
шос
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иван волынкин
центральная азия
мигранты
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва и ее партнеры стараются отслеживать перемещения мигрантов из проблемных регионов, в частности из Афганистана, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.Юридически оформленного механизма для мониторинга этого вопроса в Центральной Азии нет, но обмен информацией идет по линиям министерств, а также институтов ОДКБ и ШОС, добавил он.Вместе с тем он отметил, что пока количество незаконно пересекших границу афганцев можно считать незначительным.Смена власти в АфганистанеПолтора года назад США и "Талибан"* подписали мирное соглашение в Дохе. Вашингтон пообещал вывести войска из республики после почти 20-летнего присутствия, талибы — сесть за стол переговоров с действующим правительством и разорвать связи с "Аль-Каидой"*.К сентябрю 2021-го американские военные покинули Афганистан, что позволило боевикам быстро занять все крупные города и объявить о захвате власти. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления.Изменения привели к гуманитарному и экономическому кризису. В первые дни после прихода талибов в кабульском аэропорту царила паника — люди пытались улететь, в том числе цепляясь за уже взлетевшие лайнеры. За этим последовали теракты, жертвами которых стали десятки человек; ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство"*.На этой неделе "Талибан"* объявил состав нового временного правительства, туда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-09-10T09:21
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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились
моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
2021-09-10T09:21
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афганистан, шос, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иван волынкин, центральная азия, мигранты, россия
09:21 10.09.2021 (обновлено: 11:42 10.09.2021)
В МИД заявили о риске неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана
Дипломат Волынкин: Россию беспокоит риск неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана