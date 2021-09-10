https://ria.ru/20210910/mid-1749589527.html

МИД заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела России

МИД заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела России - РИА Новости, 10.09.2021

МИД заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела России

МИД России заявил послу США Джону Салливану, что вмешательство во внутренние дела Москвы категорически недопустимо. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:52

2021-09-10T18:52

2021-09-10T20:02

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

москва

джон салливан

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. МИД России заявил послу США Джону Салливану, что вмешательство во внутренние дела Москвы категорически недопустимо.Ранее американского дипломата вызвали на Смоленскую-Сенную площадь. Он встретился с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Как указали в посольстве США, темой беседы стали двусторонние отношения. В свою очередь, дипломатический источник уточнил РИА Новости, что разговор касался вмешательства Вашингтона в российские выборы. "В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу", — говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что во время встречи рассмотрели и "некоторые другие вопросы двустороннего характера".Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила надежду на то, что американским дипломатам в Вашингтоне озвучат причину, по которой Салливана вызвали в ведомство.Захарова отметила, что пресс-релиз американского посольства, в котором лишь поверхностно указали тему беседы, "оторван от реальности".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.

https://ria.ru/20210825/zakharova-1747196208.html

https://ria.ru/20210909/zakharova-1749355609.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, джон салливан