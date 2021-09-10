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МИД заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела России
МИД заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела России - РИА Новости, 10.09.2021
МИД заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела России
МИД России заявил послу США Джону Салливану, что вмешательство во внутренние дела Москвы категорически недопустимо. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:52
2021-09-10T20:02
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
москва
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. МИД России заявил послу США Джону Салливану, что вмешательство во внутренние дела Москвы категорически недопустимо.Ранее американского дипломата вызвали на Смоленскую-Сенную площадь. Он встретился с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Как указали в посольстве США, темой беседы стали двусторонние отношения. В свою очередь, дипломатический источник уточнил РИА Новости, что разговор касался вмешательства Вашингтона в российские выборы. "В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу", — говорится в сообщении МИД.В министерстве отметили, что во время встречи рассмотрели и "некоторые другие вопросы двустороннего характера".Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила надежду на то, что американским дипломатам в Вашингтоне озвучат причину, по которой Салливана вызвали в ведомство.Захарова отметила, что пресс-релиз американского посольства, в котором лишь поверхностно указали тему беседы, "оторван от реальности".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.
https://ria.ru/20210825/zakharova-1747196208.html
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, джон салливан
18:52 10.09.2021 (обновлено: 20:02 10.09.2021)
 
МИД заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела России

МИД: послу США было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в дела России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. МИД России заявил послу США Джону Салливану, что вмешательство во внутренние дела Москвы категорически недопустимо.
Ранее американского дипломата вызвали на Смоленскую-Сенную площадь. Он встретился с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Как указали в посольстве США, темой беседы стали двусторонние отношения. В свою очередь, дипломатический источник уточнил РИА Новости, что разговор касался вмешательства Вашингтона в российские выборы.
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"В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу", — говорится в сообщении МИД.
В министерстве отметили, что во время встречи рассмотрели и "некоторые другие вопросы двустороннего характера".
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила надежду на то, что американским дипломатам в Вашингтоне озвучат причину, по которой Салливана вызвали в ведомство.

"Прочитала три версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы", — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что пресс-релиз американского посольства, в котором лишь поверхностно указали тему беседы, "оторван от реальности".
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Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.
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СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМоскваДжон Салливан
 
 
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