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Источник назвал причину вызова американского посла в МИД

Источник назвал причину вызова американского посла в МИД - РИА Новости, 10.09.2021

Источник назвал причину вызова американского посла в МИД

Посол США Джон Салливан вызван в МИД РФ в пятницу из за вмешательства Вашингтона в выборы, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:09

2021-09-10T18:09

2021-09-10T18:23

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

политика

джон салливан

в мире

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посол США Джон Салливан вызван в МИД РФ в пятницу из за вмешательства Вашингтона в выборы, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Причина вызова посла Салливана в МИД - вмешательство США в выборы",- рассказал он, не уточнив детали.Ранее в пятницу посол США посетил российское дипведомство, где пробыл около 20 минут.

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2021

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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика, джон салливан, в мире