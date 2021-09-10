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Источник назвал причину вызова американского посла в МИД
Источник назвал причину вызова американского посла в МИД - РИА Новости, 10.09.2021
Источник назвал причину вызова американского посла в МИД
Посол США Джон Салливан вызван в МИД РФ в пятницу из за вмешательства Вашингтона в выборы, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:09
2021-09-10T18:09
2021-09-10T18:23
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
джон салливан
в мире
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посол США Джон Салливан вызван в МИД РФ в пятницу из за вмешательства Вашингтона в выборы, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Причина вызова посла Салливана в МИД - вмешательство США в выборы",- рассказал он, не уточнив детали.Ранее в пятницу посол США посетил российское дипведомство, где пробыл около 20 минут.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика, джон салливан, в мире
18:09 10.09.2021 (обновлено: 18:23 10.09.2021)
Источник назвал причину вызова американского посла в МИД
Источник: американского посла вызвали в МИД России из-за вмешательства США в выборы