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Посла США в Москве вызвали в МИД
Посла США в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 10.09.2021
Посла США в Москве вызвали в МИД
Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:29
2021-09-10T18:31
сша
москва
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джон салливан
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов. Он пробыл в министерстве около 20 минут.Пресс-секретарь американского посольства Джейсох Ребхольц рассказал РИА Новости, что Салливан встретился с заместителем главы ведомства Сергеем Рябковым, чтобы обсудить стремление Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.Как сообщил агентству дипломатический источник, причиной вызова стало вмешательство США в выборы.Президенты Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня договорились вернуть в столицы послов, отозванных для консультаций из-за ухудшения отношений. Российский представитель Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву, в июле вернулся в Соединенные Штаты.
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сша, москва, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан
17:29 10.09.2021 (обновлено: 18:31 10.09.2021)
 
Посла США в Москве вызвали в МИД

Посол США в Москве Салливан прибыл в МИД, куда его вызвали в пятницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов. Он пробыл в министерстве около 20 минут.
Пресс-секретарь американского посольства Джейсох Ребхольц рассказал РИА Новости, что Салливан встретился с заместителем главы ведомства Сергеем Рябковым, чтобы обсудить стремление Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Как сообщил агентству дипломатический источник, причиной вызова стало вмешательство США в выборы.
Президенты Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня договорились вернуть в столицы послов, отозванных для консультаций из-за ухудшения отношений. Российский представитель Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву, в июле вернулся в Соединенные Штаты.
 
СШАМоскваРоссияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джон Салливан
 
 
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