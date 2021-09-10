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Посла США в Москве вызвали в МИД

Посла США в Москве вызвали в МИД - РИА Новости, 10.09.2021

Посла США в Москве вызвали в МИД

Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:29

2021-09-10T17:29

2021-09-10T18:31

сша

москва

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джон салливан

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.Дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов. Он пробыл в министерстве около 20 минут.Пресс-секретарь американского посольства Джейсох Ребхольц рассказал РИА Новости, что Салливан встретился с заместителем главы ведомства Сергеем Рябковым, чтобы обсудить стремление Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.Как сообщил агентству дипломатический источник, причиной вызова стало вмешательство США в выборы.Президенты Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня договорились вернуть в столицы послов, отозванных для консультаций из-за ухудшения отношений. Российский представитель Анатолий Антонов, приглашенный в марте в Москву, в июле вернулся в Соединенные Штаты.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, москва, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан