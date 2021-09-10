https://ria.ru/20210910/memorial-1749567142.html

В РВИО объяснили идею мемориала Александру Невскому на Чудском озере

В РВИО объяснили идею мемориала Александру Невскому на Чудском озере - РИА Новости, 10.09.2021

В РВИО объяснили идею мемориала Александру Невскому на Чудском озере

Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной", возведенный в Псковской области на берегу Чудского озера, символизирует возвращение русского... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:12

2021-09-10T17:12

2021-09-10T17:16

гдовский район

псковская область

владимир мединский

русская православная церковь

александр невский

российское военно-историческое общество (рвио)

николай овсиенко

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной", возведенный в Псковской области на берегу Чудского озера, символизирует возвращение русского воинства с победой и знаменитые слова "Кто на Русь с мечом придет, тот от меча и погибнет", рассказал РИА Новости заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.Мемориал установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Минобороны РФ в деревне Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера, на льду которого в 1242 году состоялось Ледовое побоище. Тогда русские полки под предводительством Александра Невского разбили крестоносцев Тевтонского ордена."Этот мемориал – символ возвращения дружины князя Александра Невского с Чудского озера с победой. На монументе князь обращен лицом к родине. Он идет домой, он осеняет крестом своих соотечественников, единоверцев и сообщает им, что враг побежден", - сказал Овсиенко."Что касается тыльной стороны памятника – это символический храм под открытым небом, мозаичное панно, которое рассказывает о самом Ледовом побоище и о князе Александре Невском как о святом Русской православной церкви", - добавил он.Этот монумент уникален тем, что он "интерактивен" - к нему можно подойти, потрогать руками, "почувствовать сердцем, ощутить историческую правду", подчеркнул Овсиенко.По его словам, архитектурная концепция мемориального комплекса представляет собой русский щит, на который положен меч. "Это тоже символично: победа одержана, и поэтому в руках Александра Невского меча нет, он возложен на щит", - сказал собеседник агентства."Уже сотни лет слова "Кто на Русь с мечом придет, тот от меча и погибнет" вкладывают в уста Александра Невского. Это уже устоялось в русском сознании, и новый мемориал символизирует эти замечательные слова", - добавил Овсиенко.Он подчеркнул еще одну важную вещь, которую символизирует монумент. "Князь возвращается с "молодшей" дружиной – ему самому 21 год, а дружинникам рядом с ним примерно 18-19 лет. Они отстояли родину. И это очень хороший пример для наших молодых людей сегодня", - сказал Овсиенко.Президент России Владимир Путин в субботу отправится в Псков и посетит созданный на Чудском озере мемориал Александру Невскому, сообщил в пятницу журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как добавили в пресс-службе Кремля, российский лидер примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной". Чин освящения историко-культурного мемориала проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественном мероприятии будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский, говорится в сообщении.Мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" создан по поручению главы государства и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя.Скульптурная композиция состоит из девяти фигур воинов: три конных фигуры и шесть спешившихся витязей, наверху флаговая группа, а под ногами - доспехи поверженного врага. Композиция создана скульпторами Виталием Шановым в соавторстве с супругой Дарьей Успенской. Общая высота монумента составит более 20 метров, высота скульптурной композиции с флаговой группой – 15 метров. В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к мемориалу.Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210804/nevskiy-1744349432.html

https://ria.ru/20210629/pamyatnik-1739030296.html

https://ria.ru/20210612/nevskiy-1736735087.html

гдовский район

псковская область

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гдовский район, псковская область, владимир мединский, русская православная церковь, александр невский, российское военно-историческое общество (рвио), николай овсиенко