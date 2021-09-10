https://ria.ru/20210910/medved-1749490823.html
В Кузбассе медведь убил грибника
В Кузбассе медведь убил грибника - РИА Новости, 10.09.2021
В Кузбассе медведь убил грибника
В Кемеровской области медведь напал на грибника, тот погиб, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:08
2021-09-10T12:08
2021-09-10T15:58
происшествия
мариинский район
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 10 сен — РИА Новости. В Кемеровской области медведь напал на грибника, тот погиб, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась сожительница мужчины после того, как он не вернулся домой. Сотрудники МВД и МЧС нашли в лесу его тело с травмами, причиненными диким зверем.Во время осмотра места происшествия им пришлось несколько раз применить табельное оружие для отпугивания животного, которое ходило неподалеку.Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20210909/medvedi-1749278546.html
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мариинский район
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происшествия, мариинский район, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
12:08 10.09.2021 (обновлено: 15:58 10.09.2021)
В Кузбассе медведь убил грибника
В Мариинском районе Кемеровской области медведь убил грибника