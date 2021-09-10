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В Кузбассе медведь убил грибника
В Кузбассе медведь убил грибника - РИА Новости, 10.09.2021
В Кузбассе медведь убил грибника
В Кемеровской области медведь напал на грибника, тот погиб, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:08
2021-09-10T15:58
происшествия
мариинский район
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 10 сен — РИА Новости. В Кемеровской области медведь напал на грибника, тот погиб, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась сожительница мужчины после того, как он не вернулся домой. Сотрудники МВД и МЧС нашли в лесу его тело с травмами, причиненными диким зверем.Во время осмотра места происшествия им пришлось несколько раз применить табельное оружие для отпугивания животного, которое ходило неподалеку.Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20210909/medvedi-1749278546.html
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мариинский район
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происшествия, мариинский район, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
12:08 10.09.2021 (обновлено: 15:58 10.09.2021)
 
В Кузбассе медведь убил грибника

В Мариинском районе Кемеровской области медведь убил грибника

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБурый медведь в вольере Московского зоопарка
Бурый медведь в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КЕМЕРОВО, 10 сен — РИА Новости. В Кемеровской области медведь напал на грибника, тот погиб, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась сожительница мужчины после того, как он не вернулся домой. Сотрудники МВД и МЧС нашли в лесу его тело с травмами, причиненными диким зверем.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 05:18
На Камчатке застрелили двух агрессивных медведей
Во время осмотра места происшествия им пришлось несколько раз применить табельное оружие для отпугивания животного, которое ходило неподалеку.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Бурый медведь после зимней спячки - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 07:42
Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе под Красноярском
 
ПроисшествияМариинский районКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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