https://ria.ru/20210910/medved-1749490823.html

В Кузбассе медведь убил грибника

В Кузбассе медведь убил грибника - РИА Новости, 10.09.2021

В Кузбассе медведь убил грибника

В Кемеровской области медведь напал на грибника, тот погиб, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:08

2021-09-10T12:08

2021-09-10T15:58

происшествия

мариинский район

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 10 сен — РИА Новости. В Кемеровской области медведь напал на грибника, тот погиб, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась сожительница мужчины после того, как он не вернулся домой. Сотрудники МВД и МЧС нашли в лесу его тело с травмами, причиненными диким зверем.Во время осмотра места происшествия им пришлось несколько раз применить табельное оружие для отпугивания животного, которое ходило неподалеку.Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210909/medvedi-1749278546.html

https://ria.ru/20210826/medved-1747284634.html

мариинский район

кемеровская область

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2021

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происшествия, мариинский район, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)