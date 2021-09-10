https://ria.ru/20210910/marokko-1749610517.html

Король Марокко Мухаммед VI поручил сформировать новое правительство

Король Марокко Мухаммед VI поручил сформировать новое правительство - РИА Новости, 10.09.2021

Король Марокко Мухаммед VI поручил сформировать новое правительство

Король Марокко Мухаммед VI поручил генсекретарю победившей на парламентских выборах партии "Национальное объединение независимых" Азизу Ахханушу сформировать... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T22:32

2021-09-10T22:32

2021-09-10T22:32

в мире

марокко

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КАИР, 10 сен – РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI поручил генсекретарю победившей на парламентских выборах партии "Национальное объединение независимых" Азизу Ахханушу сформировать новое правительство страны, сообщает государственное телевидение."Король Марокко назначил Азиза Аххануша премьер-министром и поручил лидеру победившей на парламентских выборах партии Азизу Ахханушу сформировать новое правительство страны", - сообщило государственное телевидение страны.В среду марокканцы выбирали депутатов парламента, а также членов региональных советов и муниципалитетов. Явка составила 50,35%. Победу на парламентских выборах одержала либеральная партия "Национальное объединение независимых", она получила больше всего мест в палате представителей (нижней палате марокканского парламента) - 102. Правящая умеренная исламистская "Партия справедливости и развития" потерпела сокрушительное поражение, получив лишь 13 мест.Ранее "Партия справедливости и развития", возглавляемой уже теперь бывшим премьером Марокко Саад ад-Дином аль-Усмани принадлежало большинство мест в нижней палате (125 из 395).

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в мире, марокко