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Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти клиентов "Магнита"
Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти клиентов "Магнита" - РИА Новости, 10.09.2021
Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти клиентов "Магнита"
В Москве открыта "горячая линия" для покупателей "Магнита" в Москве, где отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщается на сайте управления столичного... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T23:37
2021-09-10T23:42
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Москве открыта "горячая линия" для покупателей "Магнита" в Москве, где отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщается на сайте управления столичного Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора по городу Москве открывает электронную "горячую линию" для жителей, проживающих по адресу: город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина "Магнит", размещённого по указанному адресу", - говорится в сообщении.Отмечается, что обращения будут рассмотрены и учтены при проведении расследования.Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть "Магнит" сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.
https://ria.ru/20210910/arbuz-1749581788.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве
23:37 10.09.2021 (обновлено: 23:42 10.09.2021)
 
Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти клиентов "Магнита"

Роспотребнадзор открыл горячую линию после смертельного отравления клиентов "Магнита"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип магазина "Магнит" на одной из улиц в Москве
Логотип магазина Магнит на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Москве открыта "горячая линия" для покупателей "Магнита" в Москве, где отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщается на сайте управления столичного Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве открывает электронную "горячую линию" для жителей, проживающих по адресу: город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина "Магнит", размещённого по указанному адресу", - говорится в сообщении.
Урожай арбузов и дынь - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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Врачи высказались о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве
Отмечается, что обращения будут рассмотрены и учтены при проведении расследования.
Ранее прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.
СК завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Торговая сеть "Магнит" сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
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