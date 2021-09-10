https://ria.ru/20210910/losikha-1749605358.html

В Тверской области будут судить обвиняемых в убийстве лосихи

В Тверской области будут судить обвиняемых в убийстве лосихи - РИА Новости, 10.09.2021

В Тверской области будут судить обвиняемых в убийстве лосихи

Тверские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве лосихи, трое мужчин, обвиняемых в незаконной охоте и жестоком обращении с животными,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T21:13

2021-09-10T21:13

2021-09-10T21:13

происшествия

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Тверские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве лосихи, трое мужчин, обвиняемых в незаконной охоте и жестоком обращении с животными, предстанут перед судом, сообщает СУ СК по региону.Видео расправы над животным было опубликовано в интернете в конце февраля. Как сообщало ранее тверское следственное управление СК РФ, лосиху преследовали на снегоходах, ее довели до изнеможения, после чего повалили на снег и убили. Инцидент произошел вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Полицейские установили личности фигурантов. Ими оказались два жителя Тверской и один - Ярославской области. Происходящее на мобильный телефон снимала женщина, которая находилась в компании своих знакомых."Первым отделом по расследованию особо важных дел... следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Тверской и Ярославской областей, обвиняемых в совершении незаконной охоты и жестоком обращении с животным с публичной демонстрацией произошедшего в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 258, п. "а", "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

https://ria.ru/20210729/deputat-1743472118.html

https://ria.ru/20210325/pritravki-1602681908.html

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), россия