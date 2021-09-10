https://ria.ru/20210910/livan-1749533119.html
Премьер Ливана Микати назвал дату проведения парламентских выборов
Премьер Ливана Микати назвал дату проведения парламентских выборов - РИА Новости, 10.09.2021
Премьер Ливана Микати назвал дату проведения парламентских выборов
Парламентские выборы в Ливане состоятся в срок - 8 мая 2022 года, заявил вновь назначенный премьер-министр страны Наджиб Микати. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:54
2021-09-10T14:54
2021-09-10T15:05
в мире
выборы
ливан
наджиб микати
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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Ливане состоятся в срок - 8 мая 2022 года, заявил вновь назначенный премьер-министр страны Наджиб Микати."Я обещаю, находясь здесь (в президентском дворце), что парламентские выборы мы проведем вовремя, 8 мая 2022 года",- сказал Микати.Премьер добавил, что осталось восемь месяцев до окончания работы действующего парламента и он должен продолжить работу по разрешению кризисов.
https://ria.ru/20210910/livan-1749522934.html
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в мире, выборы, ливан, наджиб микати
14:54 10.09.2021 (обновлено: 15:05 10.09.2021)
Премьер Ливана Микати назвал дату проведения парламентских выборов
Премьер-министр Ливана Микати: парламентские выборы пройдут 8 мая 2022 года