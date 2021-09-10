https://ria.ru/20210910/litva-1749528758.html

Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, заявили в Минске

Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, заявили в Минске - РИА Новости, 10.09.2021

Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, заявили в Минске

Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, угрожали им оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а также пытались заставить незаконно пересечь РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:38

2021-09-10T14:38

2021-09-10T14:38

в мире

литва

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, угрожали им оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а также пытались заставить незаконно пересечь границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете."Несмотря на все призывы международных организаций к гуманному обращению с беженцами, Литва продолжает применять исключительно силовые методы. Очередные свидетельства демократического "гостеприимства" зафиксированы на участке погранзаставы "Бенякони" лидского пограничного отряда", - говорится в сообщении комитета в Telegram.Как заявили в госпогранкомитете, трое граждан Сенегала рассказали, что литовские правоохранители их обнаружили и задержали на территории Литвы. "Беженцы заявляли им о предоставлении защиты и статуса беженца, за что были просто избиты литовскими силовиками. Помимо этого, им угрожали оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а затем посадили людей в автомобиль и попытались заставить незаконно пересечь границу с Беларусью", - говорится в сообщении ведомства.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием колючей проволоки, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.

https://ria.ru/20210903/bezhentsy-1748479542.html

литва

белоруссия

минск

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко