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Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, заявили в Минске
Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, заявили в Минске - РИА Новости, 10.09.2021
Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, заявили в Минске
Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, угрожали им оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а также пытались заставить незаконно пересечь РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:38
2021-09-10T14:38
в мире
литва
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, угрожали им оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а также пытались заставить незаконно пересечь границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете."Несмотря на все призывы международных организаций к гуманному обращению с беженцами, Литва продолжает применять исключительно силовые методы. Очередные свидетельства демократического "гостеприимства" зафиксированы на участке погранзаставы "Бенякони" лидского пограничного отряда", - говорится в сообщении комитета в Telegram.Как заявили в госпогранкомитете, трое граждан Сенегала рассказали, что литовские правоохранители их обнаружили и задержали на территории Литвы. "Беженцы заявляли им о предоставлении защиты и статуса беженца, за что были просто избиты литовскими силовиками. Помимо этого, им угрожали оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а затем посадили людей в автомобиль и попытались заставить незаконно пересечь границу с Беларусью", - говорится в сообщении ведомства.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием колючей проволоки, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.
https://ria.ru/20210903/bezhentsy-1748479542.html
литва
белоруссия
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в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко
14:38 10.09.2021
 
Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, заявили в Минске

Белорусский погранкомитет: литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала

© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкЛагерь мигрантов на литовско-белорусской границе
Лагерь мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Вальдемар Довейко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, угрожали им оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а также пытались заставить незаконно пересечь границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете.
"Несмотря на все призывы международных организаций к гуманному обращению с беженцами, Литва продолжает применять исключительно силовые методы. Очередные свидетельства демократического "гостеприимства" зафиксированы на участке погранзаставы "Бенякони" лидского пограничного отряда", - говорится в сообщении комитета в Telegram.
Как заявили в госпогранкомитете, трое граждан Сенегала рассказали, что литовские правоохранители их обнаружили и задержали на территории Литвы. "Беженцы заявляли им о предоставлении защиты и статуса беженца, за что были просто избиты литовскими силовиками. Помимо этого, им угрожали оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а затем посадили людей в автомобиль и попытались заставить незаконно пересечь границу с Беларусью", - говорится в сообщении ведомства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием колючей проволоки, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.
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