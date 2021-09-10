Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, заявили в Минске
Белорусский погранкомитет: литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала
© РИА Новости / Вальдемар Довейко / Перейти в фотобанкЛагерь мигрантов на литовско-белорусской границе
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Литовские пограничники избили трех беженцев из Сенегала, угрожали им оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а также пытались заставить незаконно пересечь границу с Белоруссией, заявили в белорусском госпогранкомитете.
"Несмотря на все призывы международных организаций к гуманному обращению с беженцами, Литва продолжает применять исключительно силовые методы. Очередные свидетельства демократического "гостеприимства" зафиксированы на участке погранзаставы "Бенякони" лидского пограничного отряда", - говорится в сообщении комитета в Telegram.
Как заявили в госпогранкомитете, трое граждан Сенегала рассказали, что литовские правоохранители их обнаружили и задержали на территории Литвы. "Беженцы заявляли им о предоставлении защиты и статуса беженца, за что были просто избиты литовскими силовиками. Помимо этого, им угрожали оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а затем посадили людей в автомобиль и попытались заставить незаконно пересечь границу с Беларусью", - говорится в сообщении ведомства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием колючей проволоки, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.