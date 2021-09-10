https://ria.ru/20210910/letalnost-1749483992.html

В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021

В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19

За последние сутки в России скончались 789 пациентов с COVID-19, за все время - 191 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:34

2021-09-10T11:34

2021-09-10T11:34

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За последние сутки в России скончались 789 пациентов с COVID-19, за все время - 191 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 789 смертей... За весь период по России умерло 191 165 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 48 человек, в Свердловской области - 37, в Краснодарском крае - 34.

https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749436927.html

краснодарский край

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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