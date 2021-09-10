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В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021
В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19
За последние сутки в России скончались 789 пациентов с COVID-19, за все время - 191 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:34
2021-09-10T11:34
2021-09-10T11:34
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общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За последние сутки в России скончались 789 пациентов с COVID-19, за все время - 191 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 789 смертей... За весь период по России умерло 191 165 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 48 человек, в Свердловской области - 37, в Краснодарском крае - 34.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749436927.html
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общество, краснодарский край, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19
Оперштаб: в России за сутки умерли 789 пациентов с COVID-19