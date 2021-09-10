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В Хмельницкой области снесли последний памятник Ленину
В Хмельницкой области снесли последний памятник Ленину - РИА Новости, 10.09.2021
В Хмельницкой области снесли последний памятник Ленину
В Хмельницкой области Украины снесли последний известный памятник Владимиру Ленину, сообщил в пятницу основатель общественного движения "Декоммунизация... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:46
2021-09-10T14:46
в мире
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хмельницкая область
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владимир ленин (владимир ульянов)
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. В Хмельницкой области Украины снесли последний известный памятник Владимиру Ленину, сообщил в пятницу основатель общественного движения "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков."Снесли последний памятник Ленину в Хмельницкой области, который стоял в селе Милевцы возле Каменец-Подольского. На очереди два в Винницкой и один в Полтавской областях. Должны до конца года полностью очистить страну от памятников Ленину", - написал Поздняков в своем Facebook.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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в мире, украина, хмельницкая область, полтавская область, владимир ленин (владимир ульянов), facebook
14:46 10.09.2021
 
В Хмельницкой области снесли последний памятник Ленину

Украинский общественник Поздняков: в Хмельницкой области снесли последний памятник Ленину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник В.И. Ленину на Красной площади Ярославля
Памятник В.И. Ленину на Красной площади Ярославля - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. В Хмельницкой области Украины снесли последний известный памятник Владимиру Ленину, сообщил в пятницу основатель общественного движения "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.
"Снесли последний памятник Ленину в Хмельницкой области, который стоял в селе Милевцы возле Каменец-Подольского. На очереди два в Винницкой и один в Полтавской областях. Должны до конца года полностью очистить страну от памятников Ленину", - написал Поздняков в своем Facebook.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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В миреУкраинаХмельницкая областьПолтавская областьВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Facebook
 
 
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