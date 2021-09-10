https://ria.ru/20210910/lekarstvo-1749391189.html

Почему из аптек исчезло жизненно важное лекарство

Почему из аптек исчезло жизненно важное лекарство - РИА Новости, 10.09.2021

Почему из аптек исчезло жизненно важное лекарство

Из российских аптек пропало лекарство от детской эпилепсии "Суксилеп". Раньше его продавали свободно и выдавали бесплатно по рецепту. Врачи не советуют... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:00

2021-09-10T08:00

2021-09-10T12:15

общество

германия

флакон

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

фонд "предание"

владимир берхин

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Из российских аптек пропало лекарство от детской эпилепсии "Суксилеп". Раньше его продавали свободно и выдавали бесплатно по рецепту. Врачи не советуют применять аналоги — возможны осложнения и тяжелые "побочки". Родители больных вынуждены покупать дорогостоящий препарат за рубежом. РИА Новости выясняло, с чем связаны перебои поставок."Не знаю, сколько протянем"О дефиците противоэпилептического препарата "Суксилеп" для купирования приступов у детей сообщили благотворительные фонды."Причины эпилепсии до конца не изучены. На данный момент самое эффективное средство — "Суксилеп". Нельзя просто заменить его другим препаратом. Оригинал и дженерики по составу сильно отличаются. Мозг — орган чувствительный, любые микроперемены существенно сказываются на здоровье", — объясняет председатель фонда "Предание" Владимир Берхин.Основное действующее вещество "Суксилепа" — этосуксимид, входящий в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Впрочем, то, что он в списке, не означает бесперебойных поставок. Статус лишь дает преимущества при госзакупках.По данным госреестра, регистрационное удостоверение на лекарства с этосуксимидом в стране есть у одной российской и двух немецких компаний. Чаще всего пациентам прописывают оригинал от "Мибе ГмбХ Арцнаймиттель".В конце 2020-го в нескольких регионах медики сообщили, что запасы "Суксилепа" исчерпаны. Пришлось назначать аналоги. Затем препарат начал пропадать и с аптечных полок. Люди забили тревогу."Мы отказались менять схему лечения. У моего десятилетнего сына с ДЦП сейчас ремиссия. Прием аналогов, как предупреждают врачи, может привести к ухудшению состояния", — говорит Елена Раевская из Владимира. Через соцсети она нашла человека в Германии, который согласился приобрести и отправить ей препарат.Оксана из Подмосковья тоже ищет посредников в Сети. "У моего ребенка была минимальная доза, недавно ее повысили. То, что раньше растягивали на полгода, теперь хватает всего на полтора месяца. Приходится делить капсулы. Флакон, к слову, стоит 14 тысяч. Не знаю, сколько так протянем. Я целый день с сыном, муж на работе. Бюджет в семье небольшой, и так концы с концами еле сводим", — рассказывает Оксана.Побочный эффектРодители детей с эпилепсией и раньше сталкивались с дефицитом "Суксилепа". В соцсетях они делятся негативным опытом применения других препаратов. "Моей дочке сейчас 17 лет. С полугода у нее приобретенная эпилепсия. Исправно принимали "Суксилеп". Приступы прекратились", — пишет Анастасия.Но в 2013-м лекарство временно пропало, схему терапии изменили. Организм ребенка среагировал неоднозначно — начались необратимые изменения в мозге. "Если бы препарат был в доступе постоянно, до такого бы не дошло, — считает мать. — Когда дочь его принимала, вела полноценный образ жизни — занималась спортом, пением, училась".Врачи подтверждают: замена немецкого лекарства на аналоги может усугубить болезнь. "Суксилеп" назначают при некоторых формах эпилепсии у детей. Например, при абсансной эпилепсии, когда больной замирает на короткое время и ни на что не реагирует. Или при атонических приступах, когда мышцы внезапно теряют тонус.Врач-эпилептолог профессор Константин Мухин в комментарии РИА Новости поясняет: эпилепсия проявляется более чем в 30 формах. Пациенты очень чувствительны к заменам антиэпилептических лекарств. Переход на прием препарата с одним и тем же действующим веществом, но другого производителя может привести к срыву ремиссии, учащению приступов, снижению умственных способностей.По статистике, каждый пятый ребенок с эпилепсией нуждается в этосуксимиде. Все зарегистрированные препараты с этим веществом выпускают в России только в капсулах. Многие родители их вскрывают и самостоятельно снижают дозу, чтобы растянуть лекарство на более долгий срок. Профессор Мухин обращает внимание: капсулы ни в коем случае нельзя делить — это может привести к гастриту.История с дефицитом "Суксилепа", добавляет Мухин, не нова, хотя на протяжении последних пяти лет Минздрав заверяет, что лекарство будет в аптеках всегда.Давняя проблемаГендиректор агрегатора "Мегаптека.ру" Дмитрий Чирков отметил, что перебои с поставками "Суксилепа" действительно есть. Препарата нет ни в одной из аптек, подключенных к сервису, — а это больше 20 тысяч пунктов в 80 регионах страны. Нет и аналогов — "Суксимида", "Этосуксимид-натива".В аналитической компании DSM Group агентству сообщили, что в сравнении с первыми семью месяцами 2020-го продажи "Суксилепа" упали более чем в два раза. Только четыре процента пришлось на розницу, остальное — на госзакупки.О рисках дефицита препарата стало известно еще в мае, заявили в Минпромторге. Дело в том, что фирма "Фармимэкс" прекратила поставки из-за нерентабельности. Раньше упаковка стоила около 1700 рублей. В июле отпускную цену перерегистрировали и зафиксировали на уровне 2242,19 рублей.В ведомстве добавили, что совместно с Минздравом и компанией "Фармимэкс" прорабатывают варианты оперативного ввоза "Суксилепа", предпринимают меры по возобновлению поставок с учетом новой цены. Но когда именно ждать лекарство в аптеках — ни в Минпромторге, ни в Минздраве не уточнили.

https://ria.ru/20210902/lekarstvo-1748185815.html

https://ria.ru/20200928/lekarstva-1577786683.html

https://ria.ru/20210901/bolnitsa-1748029191.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, германия, флакон, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "предание", владимир берхин, россия