https://ria.ru/20210910/lavrov-1749600141.html

Российским СМИ на Западе практически объявлена война, считает Лавров

Российским СМИ на Западе практически объявлена война, считает Лавров - РИА Новости, 10.09.2021

Российским СМИ на Западе практически объявлена война, считает Лавров

Российским СМИ на Западе уже практически объявлена война, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T20:00

2021-09-10T20:00

2021-09-10T20:13

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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в мире

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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Российским СМИ на Западе уже практически объявлена война, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Война практически уже объявлена", - сказал Лавров в ответ на вопрос, как он расценивает ситуацию "необъявленной войны" в отношении российских СМИ на Западе.В качестве примера он привел ситуацию с невыдачей Британией визы российскому журналисту, а также последний по времени случай: отказ в аккредитации на мемориальные мероприятия в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года корреспондентам РИА Новости в США.Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Журналисты РИА Новости откликнулись на приглашение в течение часа. В четверг пришел ответ от организаторов, в котором говорится, что запрос не может быть удовлетворен "из-за огромного количества заявок и нехватки места", а также "любой, кто не аккредитован, не будет допущен на церемонию".Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости. В СЖР заявили, что все чаще наблюдают, что российских журналистов пытаются ограничить в правах по любому выдуманному поводу.

https://ria.ru/20210908/germaniya-1749227932.html

https://ria.ru/20210818/zhurnalist-1746256736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, медиавойны, в мире