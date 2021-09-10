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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210910/lavrov-1749600141.html
Российским СМИ на Западе практически объявлена война, считает Лавров
Российским СМИ на Западе практически объявлена война, считает Лавров - РИА Новости, 10.09.2021
Российским СМИ на Западе практически объявлена война, считает Лавров
Российским СМИ на Западе уже практически объявлена война, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:00
2021-09-10T20:13
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
медиавойны
медиавойны
в мире
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Российским СМИ на Западе уже практически объявлена война, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Война практически уже объявлена", - сказал Лавров в ответ на вопрос, как он расценивает ситуацию "необъявленной войны" в отношении российских СМИ на Западе.В качестве примера он привел ситуацию с невыдачей Британией визы российскому журналисту, а также последний по времени случай: отказ в аккредитации на мемориальные мероприятия в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года корреспондентам РИА Новости в США.Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Журналисты РИА Новости откликнулись на приглашение в течение часа. В четверг пришел ответ от организаторов, в котором говорится, что запрос не может быть удовлетворен "из-за огромного количества заявок и нехватки места", а также "любой, кто не аккредитован, не будет допущен на церемонию".Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости. В СЖР заявили, что все чаще наблюдают, что российских журналистов пытаются ограничить в правах по любому выдуманному поводу.
https://ria.ru/20210908/germaniya-1749227932.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, медиавойны, в мире
20:00 10.09.2021 (обновлено: 20:13 10.09.2021)
 
Российским СМИ на Западе практически объявлена война, считает Лавров

Глава МИД Лавров: Российским СМИ на Западе уже практические объявлена война

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Российским СМИ на Западе уже практически объявлена война, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Война практически уже объявлена", - сказал Лавров в ответ на вопрос, как он расценивает ситуацию "необъявленной войны" в отношении российских СМИ на Западе.
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В качестве примера он привел ситуацию с невыдачей Британией визы российскому журналисту, а также последний по времени случай: отказ в аккредитации на мемориальные мероприятия в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года корреспондентам РИА Новости в США.
Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Журналисты РИА Новости откликнулись на приглашение в течение часа. В четверг пришел ответ от организаторов, в котором говорится, что запрос не может быть удовлетворен "из-за огромного количества заявок и нехватки места", а также "любой, кто не аккредитован, не будет допущен на церемонию".
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости. В СЖР заявили, что все чаще наблюдают, что российских журналистов пытаются ограничить в правах по любому выдуманному поводу.
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