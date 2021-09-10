https://ria.ru/20210910/lavrov-1749590212.html

В заявлениях Зеленского слышны отголоски КВН, считает Лавров

В заявлениях Зеленского слышны отголоски КВН, считает Лавров - РИА Новости, 10.09.2021

В заявлениях Зеленского слышны отголоски КВН, считает Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слышит в словах украинского лидера Владимира Зеленского отголоски КВН, если президент Украины пытается завоевать так... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:55

2021-09-10T18:55

2021-09-10T19:01

владимир зеленский

сергей лавров

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СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слышит в словах украинского лидера Владимира Зеленского отголоски КВН, если президент Украины пытается завоевать так популярность, это не радует.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет". Также Зеленский, говоря о планах баллотироваться повторно, заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок, и поедет отдыхать."То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20210910/lavrov-1749590105.html

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владимир зеленский, сергей лавров, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, квн, петр порошенко, донбасс