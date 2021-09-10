https://ria.ru/20210910/kultura-1749612878.html
Кинорежиссер рассказала, почему британцам интересна Россия
Кинорежиссер рассказала, почему британцам интересна Россия - РИА Новости, 10.09.2021
Кинорежиссер рассказала, почему британцам интересна Россия
Россия всегда интересна и увлекательна для британского зрителя из-за русской культуры и литературы, считает основатель и президент Сочинского... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T23:21
2021-09-10T23:21
2021-09-10T23:21
культура
лондон
пушкин
владимир хотиненко
россия
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ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Россия всегда интересна и увлекательна для британского зрителя из-за русской культуры и литературы, считает основатель и президент Сочинского российско-британского международного кинофестиваля (SIFFA), кинорежиссер Любовь Балагова – Кандур.Ранее в пятницу в английском Челтнеме стартовал шестой сезон Сочинского российско-британского международного кинофестиваля (SIFFA), публике презентовали одну из серий мини-сериала "Достоевский" режиссера Владимира Хотиненко."Россия всегда увлекательна для британского зрителя. Я вам скажу почему. Интеллектуальные люди в Великобритании знают, что Россия всегда диктовала миру стандарты культуры. Сейчас мало из молодого поколения в России это понимает, но вообще –то давайте вспомним, что в 18-м, 19-м веке Россия диктовала стандарт культуры миру…Здесь Толстого переводили до того как его издавали в России", - рассказала РИА Новости Балагова-Кандур.Кинорежиссер отметила, что несмотря на то, что, возможно, не все в Британии читали произведений российских писателей, но "какие-то кусочки о Толстом, о Достоевском, о Пушкине у всех на устах"."Люди сразу понимают, что это что-то глубокое, не развлекательное, что нужно понимать, постигать. Есть такое понимание, люди хотят это знать. Я видели, как люди слушали, смотрели. Это нельзя придумать, либо есть тяга, либо нет", - считает кинорежиссер.Сочинский российско-британский кинофестиваль (SIFFA) является некоммерческим проектом в сфере культуры, направленным на популяризацию российского кинематографа в Великобритании. Финал мероприятия, предусматривающий вручение кинопремии "Ирида", проходит в Сочи, а официальная неделя кинопоказов фильмов-победителей вместе с торжественной церемонией награждения тех, кто не смог приехать на финал (SIFFA UK Gala Awards), ежегодно проводится на территории Великобритании.Фестиваль в Сочи пройдет 5-10 ноября, а фестиваль SIFFA UK – 11-20 февраля в Лондоне, Челтнеме и других британских городах.Впервые фестиваль состоялся в Сочи в октябре 2016 года, с сентября 2017 года он начал проходить в Лондоне.
https://ria.ru/20210905/tvorcheskayaglubinka-1748508431.html
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лондон, пушкин, владимир хотиненко, россия
Кинорежиссер рассказала, почему британцам интересна Россия
Кинорежиссер Балагова–Кандур: Россия интересна британцам из-за своей культуры и литературы
ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Россия всегда интересна и увлекательна для британского зрителя из-за русской культуры и литературы, считает основатель и президент Сочинского российско-британского международного кинофестиваля (SIFFA), кинорежиссер Любовь Балагова – Кандур.
Ранее в пятницу в английском Челтнеме стартовал шестой сезон Сочинского российско-британского международного кинофестиваля (SIFFA), публике презентовали одну из серий мини-сериала "Достоевский" режиссера Владимира Хотиненко
.
"Россия всегда увлекательна для британского зрителя. Я вам скажу почему. Интеллектуальные люди в Великобритании знают, что Россия всегда диктовала миру стандарты культуры. Сейчас мало из молодого поколения в России это понимает, но вообще –то давайте вспомним, что в 18-м, 19-м веке Россия диктовала стандарт культуры миру…Здесь Толстого переводили до того как его издавали в России", - рассказала РИА Новости Балагова-Кандур.
Кинорежиссер отметила, что несмотря на то, что, возможно, не все в Британии читали произведений российских писателей, но "какие-то кусочки о Толстом, о Достоевском, о Пушкине у всех на устах".
"Люди сразу понимают, что это что-то глубокое, не развлекательное, что нужно понимать, постигать. Есть такое понимание, люди хотят это знать. Я видели, как люди слушали, смотрели. Это нельзя придумать, либо есть тяга, либо нет", - считает кинорежиссер.
Сочинский российско-британский кинофестиваль (SIFFA) является некоммерческим проектом в сфере культуры, направленным на популяризацию российского кинематографа в Великобритании. Финал мероприятия, предусматривающий вручение кинопремии "Ирида", проходит в Сочи, а официальная неделя кинопоказов фильмов-победителей вместе с торжественной церемонией награждения тех, кто не смог приехать на финал (SIFFA UK Gala Awards), ежегодно проводится на территории Великобритании.
Фестиваль в Сочи пройдет 5-10 ноября, а фестиваль SIFFA UK – 11-20 февраля в Лондоне
, Челтнеме и других британских городах.
Впервые фестиваль состоялся в Сочи в октябре 2016 года, с сентября 2017 года он начал проходить в Лондоне.