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Туризм
https://ria.ru/20210910/kuba-1749476540.html
Куба попросила Россию увеличить число авиарейсов на остров
Куба попросила Россию увеличить число авиарейсов на остров - РИА Новости, 10.09.2021
Куба попросила Россию увеличить число авиарейсов на остров
Куба попросила Россию увеличить количество авиарейсов на остров, разрешив полеты из большего числа городов, сообщила в интервью РИА Новости замминистра туризма... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:25
2021-09-10T11:28
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Куба попросила Россию увеличить количество авиарейсов на остров, разрешив полеты из большего числа городов, сообщила в интервью РИА Новости замминистра туризма страны Мария дель Кармен Орельяна.Она напомнила, что с 15 ноября Куба планирует постепенно снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии, и открыть границы для иностранцев, чтобы путешественники могли посещать больше мест, а не только курортные Варадеро и Кайо-Коко."Снижение числа случаев COVID-19 и рост вакцинированных позволят российским властям открыть полеты по другим направлениям (на Кубе) и из большего числа российских городов, мы говорили с ними, чтобы они предоставили больше свободы по количеству рейсов", – сказала Орельяна."Мы уверены, что этого удастся достичь и мы сможем принимать больше россиян, которые смогут свободно перемещаться по стране", – добавила она.
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гавана, куба, новости - туризм, варадеро, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
10:25 10.09.2021 (обновлено: 11:28 10.09.2021)
 
Куба попросила Россию увеличить число авиарейсов на остров

Куба попросила Россию увеличить число авиарейсов на остров, сообщила замминистра туризма

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Куба попросила Россию увеличить количество авиарейсов на остров, разрешив полеты из большего числа городов, сообщила в интервью РИА Новости замминистра туризма страны Мария дель Кармен Орельяна.
Она напомнила, что с 15 ноября Куба планирует постепенно снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии, и открыть границы для иностранцев, чтобы путешественники могли посещать больше мест, а не только курортные Варадеро и Кайо-Коко.
"Снижение числа случаев COVID-19 и рост вакцинированных позволят российским властям открыть полеты по другим направлениям (на Кубе) и из большего числа российских городов, мы говорили с ними, чтобы они предоставили больше свободы по количеству рейсов", – сказала Орельяна.
"Мы уверены, что этого удастся достичь и мы сможем принимать больше россиян, которые смогут свободно перемещаться по стране", – добавила она.
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 08:07Туризм
Россия лидирует по числу туристов, приезжающих на Кубу, заявили в Гаване
 
ТуризмГаванаКубаНовости - ТуризмВарадеротуристыТуризмРоссиякуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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