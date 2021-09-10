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Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков - РИА Новости, 10.09.2021
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашних переговорах в Москве не обсуждали вопрос признания Белоруссией российского... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:57
2021-09-10T12:57
политика
республика крым
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашних переговорах в Москве не обсуждали вопрос признания Белоруссией российского Крыма и открытия прямого авиасообщения с ним, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, эти темы не обсуждались. Президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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политика, республика крым, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
12:57 10.09.2021
 
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков

Песков: Путин не поднимает сам вопрос признания Крыма, с Лукашенко его не обсуждали

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашних переговорах в Москве не обсуждали вопрос признания Белоруссией российского Крыма и открытия прямого авиасообщения с ним, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, эти темы не обсуждались. Президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 12:26
Лукашенко рассказал, когда признает Крым в составе России
 
ПолитикаРеспублика КрымБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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