https://ria.ru/20210910/krym-1749504172.html
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков - РИА Новости, 10.09.2021
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашних переговорах в Москве не обсуждали вопрос признания Белоруссией российского... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:57
2021-09-10T12:57
2021-09-10T12:57
политика
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белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашних переговорах в Москве не обсуждали вопрос признания Белоруссией российского Крыма и открытия прямого авиасообщения с ним, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, эти темы не обсуждались. Президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html
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политика, республика крым, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков
Песков: Путин не поднимает сам вопрос признания Крыма, с Лукашенко его не обсуждали