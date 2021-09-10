https://ria.ru/20210910/krym-1749504172.html

Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков

Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков - РИА Новости, 10.09.2021

Путин и Лукашенко не обсуждали признание Крыма Белоруссией, заявил Песков

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашних переговорах в Москве не обсуждали вопрос признания Белоруссией российского... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:57

2021-09-10T12:57

2021-09-10T12:57

политика

республика крым

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашних переговорах в Москве не обсуждали вопрос признания Белоруссией российского Крыма и открытия прямого авиасообщения с ним, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, эти темы не обсуждались. Президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20210809/krym-1745021719.html

республика крым

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика крым, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия