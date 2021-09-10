https://ria.ru/20210910/krasnodar-1749487815.html
СК разберется в истории с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре
СК разберется в истории с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре - РИА Новости, 10.09.2021
СК разберется в истории с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре
Доследственная проверка организована в Краснодаре после появления в СМИ истории об избиении в детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками, сообщает СУ... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:52
2021-09-10T11:52
2021-09-10T20:11
происшествия
краснодарский край
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
КРАСНОДАР, 10 сен — РИА Новости. Доследственная проверка организована в Краснодаре после появления в СМИ истории об избиении в детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.В одном из частных детсадов Краснодара произошел инцидент, который попал на видео, а затем и в местные СМИ. На кадрах один из малышей поколачивает другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом со ссылкой на маму сообщается, что о происшествии дирекция садика ей не рассказала, узнала о нем она только после просмотра записи с видеокамер. Женщина задается вопросом, где были воспитатели в тот момент, когда ее сына били, и сообщает, что у мальчика задержка в развитии речи."В средствах массовой информации были опубликованы сведения о причинении малолетнему мальчику телесных повреждений в одном из частных детских садов города. <…> Организована доследственная проверка. Согласно полученным данным, 8 сентября <…> во время нахождения в частном детском саду, расположенном по улице Демьяна Красюка, двухлетнему мальчику другими детьми были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин", — говорится в сообщении.Отмечается, что воспитатели оказали мальчику необходимую помощь на месте. В ходе проверки следователи дадут оценку и качеству услуг, оказываемых в детсаду, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20210907/detsad-1749023318.html
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, краснодар
11:52 10.09.2021 (обновлено: 20:11 10.09.2021)
СК разберется в истории с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре
СК организовал проверку после публикаций о "дедовщине" в детсаду в Краснодаре
КРАСНОДАР, 10 сен — РИА Новости.
Доследственная проверка организована в Краснодаре после появления в СМИ истории об избиении в детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю
.
В одном из частных детсадов Краснодара произошел инцидент, который попал на видео, а затем и в местные СМИ. На кадрах один из малышей поколачивает другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом со ссылкой на маму сообщается, что о происшествии дирекция садика ей не рассказала, узнала о нем она только после просмотра записи с видеокамер. Женщина задается вопросом, где были воспитатели в тот момент, когда ее сына били, и сообщает, что у мальчика задержка в развитии речи.
"В средствах массовой информации были опубликованы сведения о причинении малолетнему мальчику телесных повреждений в одном из частных детских садов города. <…> Организована доследственная проверка. Согласно полученным данным, 8 сентября <…> во время нахождения в частном детском саду, расположенном по улице Демьяна Красюка, двухлетнему мальчику другими детьми были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что воспитатели оказали мальчику необходимую помощь на месте. В ходе проверки следователи дадут оценку и качеству услуг, оказываемых в детсаду, добавляется в релизе.