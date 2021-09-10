https://ria.ru/20210910/krasnodar-1749487815.html

СК разберется в истории с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре

СК разберется в истории с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре - РИА Новости, 10.09.2021

СК разберется в истории с "дедовщиной" в детсаду в Краснодаре

Доследственная проверка организована в Краснодаре после появления в СМИ истории об избиении в детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками, сообщает СУ... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:52

2021-09-10T11:52

2021-09-10T20:11

происшествия

краснодарский край

краснодар

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КРАСНОДАР, 10 сен — РИА Новости. Доследственная проверка организована в Краснодаре после появления в СМИ истории об избиении в детсаду двухлетнего мальчика другими воспитанниками, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.В одном из частных детсадов Краснодара произошел инцидент, который попал на видео, а затем и в местные СМИ. На кадрах один из малышей поколачивает другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом со ссылкой на маму сообщается, что о происшествии дирекция садика ей не рассказала, узнала о нем она только после просмотра записи с видеокамер. Женщина задается вопросом, где были воспитатели в тот момент, когда ее сына били, и сообщает, что у мальчика задержка в развитии речи."В средствах массовой информации были опубликованы сведения о причинении малолетнему мальчику телесных повреждений в одном из частных детских садов города. <…> Организована доследственная проверка. Согласно полученным данным, 8 сентября <…> во время нахождения в частном детском саду, расположенном по улице Демьяна Красюка, двухлетнему мальчику другими детьми были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин", — говорится в сообщении.Отмечается, что воспитатели оказали мальчику необходимую помощь на месте. В ходе проверки следователи дадут оценку и качеству услуг, оказываемых в детсаду, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210907/detsad-1749023318.html

краснодарский край

краснодар

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происшествия, краснодарский край, краснодар