16:14 10.09.2021 (обновлено: 16:22 10.09.2021)
ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари в модуле "Звезда"
ЦУП попросил Новицкого и Дуброва найти источник запаха гари в модуле "Звезда" на МКС
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковный Центр управления полетами попросил космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва срочно поискать источник запаха сгоревшего пластика в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
"У нас срочная работа. Как можно скорее, тебе и Петру, чтобы меньше времени тратить. По осмотру приборов СЭП (системы электропитания - ред.)", - сказал Новицкому специалист центра.
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По его словам, эти приборы находятся в модуле "Звезда", а цель их осмотра - найти источник запаха горелого, который появился в четверг.
Ранее космонавт Новицкий сообщил ЦУП, что в ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах. Позже приборы подтвердили наличие вредных веществ в атмосфере станции, а астронавт Тома Песке отметил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент МКС из-за работающей вентиляции.
По рекомендациям специалистов ЦУП Новицкий и Дубров осмотрели запанельное пространство в модуле "Звезда", но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.