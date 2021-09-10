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Наука
https://ria.ru/20210910/kosmos-1749554414.html
ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари в модуле "Звезда"
ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари в модуле "Звезда" - РИА Новости, 10.09.2021
ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари в модуле "Звезда"
Подмосковный Центр управления полетами попросил космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва срочно поискать источник запаха сгоревшего пластика в российском... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:14
2021-09-10T16:22
наука
наса
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковный Центр управления полетами попросил космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва срочно поискать источник запаха сгоревшего пластика в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."У нас срочная работа. Как можно скорее, тебе и Петру, чтобы меньше времени тратить. По осмотру приборов СЭП (системы электропитания - ред.)", - сказал Новицкому специалист центра.По его словам, эти приборы находятся в модуле "Звезда", а цель их осмотра - найти источник запаха горелого, который появился в четверг.Ранее космонавт Новицкий сообщил ЦУП, что в ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах. Позже приборы подтвердили наличие вредных веществ в атмосфере станции, а астронавт Тома Песке отметил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент МКС из-за работающей вентиляции.По рекомендациям специалистов ЦУП Новицкий и Дубров осмотрели запанельное пространство в модуле "Звезда", но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210909/mks-1749320215.html
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наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
16:14 10.09.2021 (обновлено: 16:22 10.09.2021)
 
ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари в модуле "Звезда"

ЦУП попросил Новицкого и Дуброва найти источник запаха гари в модуле "Звезда" на МКС

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковный Центр управления полетами попросил космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва срочно поискать источник запаха сгоревшего пластика в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
"У нас срочная работа. Как можно скорее, тебе и Петру, чтобы меньше времени тратить. По осмотру приборов СЭП (системы электропитания - ред.)", - сказал Новицкому специалист центра.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 12:05
Космонавты взяли пробы воздуха в задымившем российском модуле на МКС
По его словам, эти приборы находятся в модуле "Звезда", а цель их осмотра - найти источник запаха горелого, который появился в четверг.
Ранее космонавт Новицкий сообщил ЦУП, что в ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах. Позже приборы подтвердили наличие вредных веществ в атмосфере станции, а астронавт Тома Песке отметил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент МКС из-за работающей вентиляции.
По рекомендациям специалистов ЦУП Новицкий и Дубров осмотрели запанельное пространство в модуле "Звезда", но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 08:57Наука
В Роскосмосе рассказали о состоянии систем на МКС после задымления
 
НаукаНАСАКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеАкихико ХосидеШейн Кимброу
 
 
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