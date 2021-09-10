https://ria.ru/20210910/kosmos-1749554414.html

ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари в модуле "Звезда"

ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари в модуле "Звезда" - РИА Новости, 10.09.2021

ЦУП попросил космонавтов найти источник запаха гари в модуле "Звезда"

Подмосковный Центр управления полетами попросил космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва срочно поискать источник запаха сгоревшего пластика в российском... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:14

2021-09-10T16:14

2021-09-10T16:22

наука

наса

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подмосковный Центр управления полетами попросил космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва срочно поискать источник запаха сгоревшего пластика в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."У нас срочная работа. Как можно скорее, тебе и Петру, чтобы меньше времени тратить. По осмотру приборов СЭП (системы электропитания - ред.)", - сказал Новицкому специалист центра.По его словам, эти приборы находятся в модуле "Звезда", а цель их осмотра - найти источник запаха горелого, который появился в четверг.Ранее космонавт Новицкий сообщил ЦУП, что в ночь на 9 сентября в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах. Позже приборы подтвердили наличие вредных веществ в атмосфере станции, а астронавт Тома Песке отметил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент МКС из-за работающей вентиляции.По рекомендациям специалистов ЦУП Новицкий и Дубров осмотрели запанельное пространство в модуле "Звезда", но источника дыма не обнаружили, и включили фильтр для очистки воздуха на станции. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости срабатывание датчика дыма и включение аварийной сигнализации при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210909/mks-1749320215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу