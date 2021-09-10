https://ria.ru/20210910/kosmos-1749461056.html
Россия и США отходят от тесного партнерства по МКС, считает космонавт
Россия и США отходят от тесного партнерства по МКС, считает космонавт - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и США отходят от тесного партнерства по МКС, считает космонавт
Россия и США отходят от тесного партнерства по МКС, как это было в начале эксплуатации станции, считает российский космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:26
2021-09-10T09:26
2021-09-10T10:49
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
федор юрчихин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и США отходят от тесного партнерства по МКС, как это было в начале эксплуатации станции, считает российский космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин."Вспоминаю, что во время моих первых экспедиций на МКС у нас был интегрированный экипаж. Это значит, что российские космонавты были специалистами по американскому сегменту, а американские астронавты могли обслуживать российский сегмент, выходить в скафандрах друг друга в космос, имелся единый рацион питания, мы помогали друг другу в экспериментах. Взаимодействие разных культур и инженерных подходов приносит интересные результаты", - рассказал он в интервью РИА Новости.Однако в последующие полеты Юрчихин стал замечать отдаление российского и американского экипажей. "Хорошо это или плохо? Это вопрос не ко мне. Но то, что мы уходим от того, что называлось партнерством на МКС, к сожалению, свершившийся факт", - сказал он.Юрчихин совершил пять полетов в космос, проведя в общей сложности на орбите почти 673 сутки. Все его полеты были на МКС. Космонавт был командиром станции во время трех полетов - в 2007, 2013 и 2017 годах.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210903/mks-1748649507.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), федор юрчихин
09:26 10.09.2021 (обновлено: 10:49 10.09.2021)
Россия и США отходят от тесного партнерства по МКС, считает космонавт
Космонавт Федор Юрчихин: мы уходим от того, что называлось партнерством на МКС