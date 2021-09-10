https://ria.ru/20210910/kosmos-1749447618.html

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе - РИА Новости, 10.09.2021

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили свой третий выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) и справились со всеми... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T02:48

2021-09-10T02:48

2021-09-10T02:48

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили свой третий выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) и справились со всеми основными задачами, а также выполнили дополнительные, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".По данным российской госкорпорации, выход начался в 17.55 мск, по информации НАСА - в 17.51 мск. Космонавты провели за бортом станции 7 часов 20 минут, на 54 минуты дольше расчетного времени.За время работы в открытом космосе Новицкий и Дубров справились со всеми основными задачами – изменили ориентацию блока контроля давления и осаждений на Малом исследовательском модуле "Поиск" и сфотографировали антенны системы сближения "Курс" на грузовом корабле "Прогресс МС-17" а также два датчика инфракрасной вертикали на модуле "Наука".Они завершили работы, которые не удалось закончить в прошлый раз - доподключили кабель локальной сети Ethernet, проложенный от американского сегмента станции к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", проложили аналогичный кабель, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения "Курс" между модулями "Звезда" и "Наука".Катушку кабеля Ethernet космонавты сначала не могли снять из-за сломанного замка. Для того, чтобы проложить кабель, пришлось снять крышку с катушки. После завершения всех работ космонавты выкинули крышку. Кроме нее в космос выкинули два чехла, снятые с модулей "Поиск" и "Наука". Спустя некоторое время мусор сойдёт с орбиты и сгорит в атмосфере Земли.Таким образом, новый модуль теперь стал подключен к локальной вычислительной сети МКС и интегрировали его в состав станции.Кроме того, космонавты установили на новом модуле "Наука" поручни для удобства при передвижении во время будущих выходов. Также они протерли на нем иллюминатор. В качестве дополнительной задачи, на которую осталось время, космонавты установили на модуле "Поиск" три контейнера эксперимента "Биориск-МСН".В контейнерах находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами – пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Контейнеры будут поочередно возвращаться на Землю через один, два и четыре года в космосе.Это был 58-й выход с МКС по российской программе и третий в этом году. Для обоих космонавтов это был третий выход в их карьере. Два предыдущих выхода состоялись 2 июня и 3 сентября. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, будут осуществлены десять выходов до конца 2022 года.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210910/konteyner-1749443696.html

https://ria.ru/20210909/mks-1749320215.html

https://ria.ru/20210909/mks-1749275712.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля