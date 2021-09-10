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В России за сутки выписали 17 121 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 17 121 человек после COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021
В России за сутки выписали 17 121 человек после COVID-19
За сутки в России выписан 17 121 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 357 272, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:33
2021-09-10T11:33
2021-09-10T11:33
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
иркутская область
москва
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За сутки в России выписан 17 121 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 357 272, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 121 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 357 272", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1443 пациента, Санкт-Петербурге - 1143, Иркутской области - 640.
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общество, санкт-петербург, иркутская область, москва, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 17 121 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 17 121 человек после COVID-19, за все время — 6 357 272