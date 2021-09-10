https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749483579.html

В России за сутки выписали 17 121 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 17 121 человек после COVID-19 - РИА Новости, 10.09.2021

В России за сутки выписали 17 121 человек после COVID-19

За сутки в России выписан 17 121 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 357 272, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:33

2021-09-10T11:33

2021-09-10T11:33

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

иркутская область

москва

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За сутки в России выписан 17 121 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 357 272, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 121 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 357 272", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1443 пациента, Санкт-Петербурге - 1143, Иркутской области - 640.

санкт-петербург

иркутская область

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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