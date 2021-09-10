https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749483358.html

В Москве выявили 1566 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1566 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.09.2021

В Москве выявили 1566 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1566, Санкт-Петербурге — 1504 и Подмосковье — 585, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:32

2021-09-10T11:32

2021-09-10T13:53

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1566, Санкт-Петербурге — 1504 и Подмосковье — 585, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 1566, 2. Санкт-Петербург 1504, 3. Московская область 585", — говорится в сообщении.Меньше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Магаданской области — 24, Чукотском и Ненецком автономных округах — 15 и 12 соответственно.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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