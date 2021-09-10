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В Москве выявили 1566 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1566 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.09.2021
В Москве выявили 1566 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1566, Санкт-Петербурге — 1504 и Подмосковье — 585, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:32
2021-09-10T11:32
2021-09-10T13:53
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1566, Санкт-Петербурге — 1504 и Подмосковье — 585, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 1566, 2. Санкт-Петербург 1504, 3. Московская область 585", — говорится в сообщении.Меньше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Магаданской области — 24, Чукотском и Ненецком автономных округах — 15 и 12 соответственно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 10.09.2021 (обновлено: 13:53 10.09.2021)
В Москве выявили 1566 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 1566 новых случаев заражения коронавирусом