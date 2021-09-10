https://ria.ru/20210910/konkurs-1749548820.html

Российские школьники познакомятся с культурой регионов в рамках конкурса

Российские школьники познакомятся с культурой регионов в рамках конкурса - РИА Новости, 10.09.2021

Российские школьники познакомятся с культурой регионов в рамках конкурса

Учащиеся российских школ смогут не только ярко представить свои регионы, но и узнать о традициях и особенностях других уголков страны в рамках конкурса по... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:57

2021-09-10T15:57

2021-09-10T15:58

общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

российское движение школьников

республика саха (якутия)

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Учащиеся российских школ смогут не только ярко представить свои регионы, но и узнать о традициях и особенностях других уголков страны в рамках конкурса по обмену видеооткрытками "Смотри, это Россия!". Для этого необходимо создать команду из пяти человек и зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Регистрация участников стартует 15 сентября.Проект был впервые реализован в прошлом году по инициативе главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и при поддержке Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи и Российского движения школьников. Тогда в нем приняли участие более 17 500 учащихся со всех регионов страны."Конкурс помогает раскрыть творческие возможности подрастающего поколения, мотивирует к изучению культуры, географии и истории родной страны. Участвуя в проекте, молодежь получает бесценный опыт, который будет способствовать личностному росту и творческой деятельности", – отметила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.Помимо этого проект "Смотри, это Россия!" можно назвать хорошим инструментом популяризации детского туризма, добавила заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова. По ее словам, такие конкурсы способствуют повышению интереса представителей молодого поколения к путешествиям и открытию новых маршрутов.В рамках проекта школьники также смогут раскрыть таланты и одновременно познакомиться с культурными традициями и историческим наследием России, убежден заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов."Общая цель всех проектов, которые мы создаем и поддерживаем, – дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и потенциал, воплотить в жизнь свои идеи. "Смотри, это Россия!" – это отличная возможность для школьников всей страны начать путь поиска себя и воплотить свои творческие идеи через знакомство с культурой и историей родного края", – сказал он.

https://sn.ria.ru/20210906/artek-1748790845.html

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), российское движение школьников, республика саха (якутия), россия