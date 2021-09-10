Всемирный конгресс Международного совета по детской книге открылся в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрограмма Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А.С. Пушкина.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) впервые открылся в Москве. Для участия в нем писатели, иллюстраторы и специалисты по детской литературе со всего мира собрались в Государственном музее Пушкина в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Свое приветствие участникам конгресса направил в телеграмме президент России Владимир Путин, его зачитал советник главы государства по культуре Владимир Толстой.
"Для нас высокая честь и большая ответственность принимать у себя участников конгресса – писателей, художников, переводчиков, библиотекарей, преподавателей, журналистов, издателей из многих стран. Тех, кто вносит значимый, деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей, открывает ребятам увлекательный мир знаний, приобщает их к богатейшему наследию отечественной и зарубежной классики, лучшим произведениям современных авторов", — говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность в том, что конгресс пройдет в плодотворном, конструктивном ключе, будет насыщен содержательными встречами и дискуссиями, даст старт масштабным образовательным, просветительским, информационным проектам для детей и юношества.
"Важно, чтобы ваши инициативы содействовали формированию у подрастающего поколения интереса к чтению, бережного отношения к книге, развитию творческих способностей и художественного вкуса", — говорится в телеграмме, текст которой также опубликован на сайте Кремля.
Владимир Толстой также поздравил участников конгресса, отметив, что "любое приобщение к книге для нас настоящий праздник".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по культуре Владимир Толстой во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А. С. Пушкина.
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А. С. Пушкина.
"И то, что в такие непростые времена в Москве состоялся полноценный большой международный конгресс, посвященный детской книге, это огромное и очень важное событие", — сказал советник президента.
Президент Международного Совета по детской книге Чжан Минчжоу записал видео обращение к участникам и организаторам конгресса. "Во время пандемии мы научились быть более устойчивыми, научились адаптироваться, мы по-прежнему двигаемся вперед и с оптимизмом смотрим в будущее. Мы понимаем, что будут новые вызовы, но мы найдем новые способы принести радость чтения и обеспечить книгами детей", — подчеркнул он.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница выставки во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
Посетительница выставки во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
По видеосвязи с открытием Конгресса участников и организаторов поздравила и министр культуры Ольга Любимова. "Любовь к чтению прививается с раннего возраста, поэтому детские книги имеют столь огромное значение для формирования новых читающих поколений. Многие из современных, но уже полюбившихся детям авторов сегодня присутствует в зале. И я хотела бы поблагодарить вас за труд, за желание подарить детям сказку", — приветствовала собравшихся министр.
Ольга Любимова также отметила, что Министерство культуры рассматривает библиотечную отрасль, как одно из приоритетных направлений своей работы и уделяет особое внимание развитию сети библиотек для детей и повышению их востребованности.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоздательница и генеральный директор детского издательства Kalimat Group, президент IPA (International Publisher Association) Бодур Аль-Касими во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
Создательница и генеральный директор детского издательства Kalimat Group, президент IPA (International Publisher Association) Бодур Аль-Касими во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
На открытии выступила и президент Международной ассоциации издателей принцесса Шарджи Бодур Аль Касими.
"Важно подчеркивать наше разнообразие, культурный диалог и взаимопонимание. Пандемия напомнила нам, что мы глобально связаны, что у нас общее будущее. Я верю, что книги могут трансформировать мир. Дети, которые вступают в мир чтения, меняют мир и меняются сами. Это способность избежать формирования стереотипов, а значит, будущих конфликтов", — считает Бодур Аль Касими.
Тема конгресса в этом году — "Огромный мир сквозь призму детских книг". Писатели, художники-иллюстраторы и педагоги поделятся своим опытом и расскажут, как приобщить детей к чтению.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкХудожник-иллюстратор Ольга Монина во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
Художник-иллюстратор Ольга Монина во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
"С детьми очень важно общаться на вырост, предполагать, что ребенку может сейчас что-то и непонятно, но он до этого дорастет через какое-то время", — считает художник-иллюстратор Ольга Монина.
"Сейчас для детской книги перестают существовать запретные темы. Мы можем говорить с детьми обо всем, но тем языком, который будет им понятен", — говорит писатель Анастасия Орлова.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисательница Анастасия Орлова во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
Писательница Анастасия Орлова во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
"С ребенком надо играть. Если ты просто читаешь книжку, то через какое-то время это начинает утомлять. А если ты играешь в эту книгу — говоришь разными голосами, устраиваешь сценки, — то все воспринимается совершенно по-другому", — подчеркнула директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.
На мероприятии также проходят четыре выставки. На них представлены работы обладателей Золотой медали Андерсена 2020, книги, вошедшие в Почетный список IBBY 2020, выдающиеся книги для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также "Молчаливые книги" из коллекцию IBBY 2019 года.
Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) является главным мировым событием в области детской литературы и чтения. 37-й Конгресс впервые проходит в России с 10 по 12 сентября 2021 года в гибридном формате: специально для Конгресса была создана онлайн-платформа, часть событий будет проведена в онлайн-формате.
Международный совет по детской книге (IBBY) был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов по всему миру, которые встречаются на Конгрессах раз в два года. Изначально мероприятие должно было пройти в 2020 году, однако график сместился из-за пандемии коронавируса.
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