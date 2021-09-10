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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210910/knigi-1749521586.html
Всемирный конгресс Международного совета по детской книге открылся в Москве
Всемирный конгресс Международного совета по детской книге открылся в Москве - РИА Новости, 10.09.2021
Всемирный конгресс Международного совета по детской книге открылся в Москве
Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) впервые открылся в Москве. Для участия в нем писатели, иллюстраторы и специалисты по детской... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:23
2021-09-10T16:23
культура
москва
владимир путин
владимир толстой
новости культуры
книги
ольга любимова
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) впервые открылся в Москве. Для участия в нем писатели, иллюстраторы и специалисты по детской литературе со всего мира собрались в Государственном музее Пушкина в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Свое приветствие участникам конгресса направил в телеграмме президент России Владимир Путин, его зачитал советник главы государства по культуре Владимир Толстой.Путин выразил уверенность в том, что конгресс пройдет в плодотворном, конструктивном ключе, будет насыщен содержательными встречами и дискуссиями, даст старт масштабным образовательным, просветительским, информационным проектам для детей и юношества."Важно, чтобы ваши инициативы содействовали формированию у подрастающего поколения интереса к чтению, бережного отношения к книге, развитию творческих способностей и художественного вкуса", — говорится в телеграмме, текст которой также опубликован на сайте Кремля.Владимир Толстой также поздравил участников конгресса, отметив, что "любое приобщение к книге для нас настоящий праздник"."И то, что в такие непростые времена в Москве состоялся полноценный большой международный конгресс, посвященный детской книге, это огромное и очень важное событие", — сказал советник президента.Президент Международного Совета по детской книге Чжан Минчжоу записал видео обращение к участникам и организаторам конгресса. "Во время пандемии мы научились быть более устойчивыми, научились адаптироваться, мы по-прежнему двигаемся вперед и с оптимизмом смотрим в будущее. Мы понимаем, что будут новые вызовы, но мы найдем новые способы принести радость чтения и обеспечить книгами детей", — подчеркнул он.По видеосвязи с открытием Конгресса участников и организаторов поздравила и министр культуры Ольга Любимова. "Любовь к чтению прививается с раннего возраста, поэтому детские книги имеют столь огромное значение для формирования новых читающих поколений. Многие из современных, но уже полюбившихся детям авторов сегодня присутствует в зале. И я хотела бы поблагодарить вас за труд, за желание подарить детям сказку", — приветствовала собравшихся министр. Ольга Любимова также отметила, что Министерство культуры рассматривает библиотечную отрасль, как одно из приоритетных направлений своей работы и уделяет особое внимание развитию сети библиотек для детей и повышению их востребованности.На открытии выступила и президент Международной ассоциации издателей принцесса Шарджи Бодур Аль Касими."Важно подчеркивать наше разнообразие, культурный диалог и взаимопонимание. Пандемия напомнила нам, что мы глобально связаны, что у нас общее будущее. Я верю, что книги могут трансформировать мир. Дети, которые вступают в мир чтения, меняют мир и меняются сами. Это способность избежать формирования стереотипов, а значит, будущих конфликтов", — считает Бодур Аль Касими. Тема конгресса в этом году — "Огромный мир сквозь призму детских книг". Писатели, художники-иллюстраторы и педагоги поделятся своим опытом и расскажут, как приобщить детей к чтению. "С детьми очень важно общаться на вырост, предполагать, что ребенку может сейчас что-то и непонятно, но он до этого дорастет через какое-то время", — считает художник-иллюстратор Ольга Монина. "Сейчас для детской книги перестают существовать запретные темы. Мы можем говорить с детьми обо всем, но тем языком, который будет им понятен", — говорит писатель Анастасия Орлова. "С ребенком надо играть. Если ты просто читаешь книжку, то через какое-то время это начинает утомлять. А если ты играешь в эту книгу — говоришь разными голосами, устраиваешь сценки, — то все воспринимается совершенно по-другому", — подчеркнула директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. На мероприятии также проходят четыре выставки. На них представлены работы обладателей Золотой медали Андерсена 2020, книги, вошедшие в Почетный список IBBY 2020, выдающиеся книги для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также "Молчаливые книги" из коллекцию IBBY 2019 года. Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) является главным мировым событием в области детской литературы и чтения. 37-й Конгресс впервые проходит в России с 10 по 12 сентября 2021 года в гибридном формате: специально для Конгресса была создана онлайн-платформа, часть событий будет проведена в онлайн-формате.Международный совет по детской книге (IBBY) был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов по всему миру, которые встречаются на Конгрессах раз в два года. Изначально мероприятие должно было пройти в 2020 году, однако график сместился из-за пандемии коронавируса.
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москва, владимир путин, владимир толстой, новости культуры, книги, ольга любимова, россия, российская государственная детская библиотека
16:23 10.09.2021
 

Всемирный конгресс Международного совета по детской книге открылся в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрограмма Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А.С. Пушкина.
Программа Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А.С. Пушкина. - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) впервые открылся в Москве. Для участия в нем писатели, иллюстраторы и специалисты по детской литературе со всего мира собрались в Государственном музее Пушкина в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Свое приветствие участникам конгресса направил в телеграмме президент России Владимир Путин, его зачитал советник главы государства по культуре Владимир Толстой.
"Для нас высокая честь и большая ответственность принимать у себя участников конгресса – писателей, художников, переводчиков, библиотекарей, преподавателей, журналистов, издателей из многих стран. Тех, кто вносит значимый, деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей, открывает ребятам увлекательный мир знаний, приобщает их к богатейшему наследию отечественной и зарубежной классики, лучшим произведениям современных авторов", — говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность в том, что конгресс пройдет в плодотворном, конструктивном ключе, будет насыщен содержательными встречами и дискуссиями, даст старт масштабным образовательным, просветительским, информационным проектам для детей и юношества.
"Важно, чтобы ваши инициативы содействовали формированию у подрастающего поколения интереса к чтению, бережного отношения к книге, развитию творческих способностей и художественного вкуса", — говорится в телеграмме, текст которой также опубликован на сайте Кремля.
Владимир Толстой также поздравил участников конгресса, отметив, что "любое приобщение к книге для нас настоящий праздник".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по культуре Владимир Толстой во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А. С. Пушкина.
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А.С. Пушкина. - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А. С. Пушкина.
"И то, что в такие непростые времена в Москве состоялся полноценный большой международный конгресс, посвященный детской книге, это огромное и очень важное событие", — сказал советник президента.
Президент Международного Совета по детской книге Чжан Минчжоу записал видео обращение к участникам и организаторам конгресса. "Во время пандемии мы научились быть более устойчивыми, научились адаптироваться, мы по-прежнему двигаемся вперед и с оптимизмом смотрим в будущее. Мы понимаем, что будут новые вызовы, но мы найдем новые способы принести радость чтения и обеспечить книгами детей", — подчеркнул он.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница выставки во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
Посетительница во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А.С. Пушкина. - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница выставки во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
По видеосвязи с открытием Конгресса участников и организаторов поздравила и министр культуры Ольга Любимова. "Любовь к чтению прививается с раннего возраста, поэтому детские книги имеют столь огромное значение для формирования новых читающих поколений. Многие из современных, но уже полюбившихся детям авторов сегодня присутствует в зале. И я хотела бы поблагодарить вас за труд, за желание подарить детям сказку", — приветствовала собравшихся министр.
Ольга Любимова также отметила, что Министерство культуры рассматривает библиотечную отрасль, как одно из приоритетных направлений своей работы и уделяет особое внимание развитию сети библиотек для детей и повышению их востребованности.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоздательница и генеральный директор детского издательства Kalimat Group, президент IPA (International Publisher Association) Бодур Аль-Касими во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
Создательница и генеральный директор детского издательства Kalimat Group, президент IPA (International Publisher Association) Бодур Аль-Касими во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А.С. Пушкина. - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Создательница и генеральный директор детского издательства Kalimat Group, президент IPA (International Publisher Association) Бодур Аль-Касими во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
На открытии выступила и президент Международной ассоциации издателей принцесса Шарджи Бодур Аль Касими.
"Важно подчеркивать наше разнообразие, культурный диалог и взаимопонимание. Пандемия напомнила нам, что мы глобально связаны, что у нас общее будущее. Я верю, что книги могут трансформировать мир. Дети, которые вступают в мир чтения, меняют мир и меняются сами. Это способность избежать формирования стереотипов, а значит, будущих конфликтов", — считает Бодур Аль Касими.
Тема конгресса в этом году — "Огромный мир сквозь призму детских книг". Писатели, художники-иллюстраторы и педагоги поделятся своим опытом и расскажут, как приобщить детей к чтению.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкХудожник-иллюстратор Ольга Монина во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
Художник-иллюстратор Ольга Монина во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А.С. Пушкина. - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Художник-иллюстратор Ольга Монина во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
"С детьми очень важно общаться на вырост, предполагать, что ребенку может сейчас что-то и непонятно, но он до этого дорастет через какое-то время", — считает художник-иллюстратор Ольга Монина.
"Сейчас для детской книги перестают существовать запретные темы. Мы можем говорить с детьми обо всем, но тем языком, который будет им понятен", — говорит писатель Анастасия Орлова.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисательница Анастасия Орлова во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
Писательница Анастасия Орлова во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге в Государственном музее А.С. Пушкина. - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Писательница Анастасия Орлова во время Всемирного конгресса международного совета по детской книге.
"С ребенком надо играть. Если ты просто читаешь книжку, то через какое-то время это начинает утомлять. А если ты играешь в эту книгу — говоришь разными голосами, устраиваешь сценки, — то все воспринимается совершенно по-другому", — подчеркнула директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.
На мероприятии также проходят четыре выставки. На них представлены работы обладателей Золотой медали Андерсена 2020, книги, вошедшие в Почетный список IBBY 2020, выдающиеся книги для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также "Молчаливые книги" из коллекцию IBBY 2019 года.
Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) является главным мировым событием в области детской литературы и чтения. 37-й Конгресс впервые проходит в России с 10 по 12 сентября 2021 года в гибридном формате: специально для Конгресса была создана онлайн-платформа, часть событий будет проведена в онлайн-формате.
Международный совет по детской книге (IBBY) был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов по всему миру, которые встречаются на Конгрессах раз в два года. Изначально мероприятие должно было пройти в 2020 году, однако график сместился из-за пандемии коронавируса.
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