https://ria.ru/20210910/klimkin-1749607815.html

Климкин испугался, что Россия окружает Украину с трех сторон

Климкин испугался, что Россия окружает Украину с трех сторон - РИА Новости, 10.09.2021

Климкин испугался, что Россия окружает Украину с трех сторон

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для "Газеты.ua" заявил о планах России окружить республику с трех сторон и призвал Киев просить... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T21:54

2021-09-10T21:54

2021-09-10T21:54

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для "Газеты.ua" заявил о планах России окружить республику с трех сторон и призвал Киев просить помощи у НАТО.Дипломат выразил мнение, что Россия готовится "поглотить" Белоруссию. К такому выводу он пришел после прошедших накануне переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко."Лукашенко может "играться", что-то для себя "выторговывать", но на стратегию Путина это уже не повлияет", — написал Климкин.По его словам, начавшиеся в республике учения "Запад-2021" демонстрируют желание России окружить Украину с трех сторон."Это будет распылять наши ресурсы, поэтому необходимо найти новый ответ на эту угрозу — совместную с НАТО", — добавил дипломат.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес России назвали фантазией в воображении киевских чиновников.Украинские политики, напротив, нередко выступают с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, украина, белоруссия, нато, павел климкин, россия