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Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей
Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей - РИА Новости, 10.09.2021
Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости в США... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:29
2021-09-10T17:29
в мире
сша
нью-йорк (город)
дмитрий киселев
теракты 11 сентября (2001)
годовщина терактов 11 сентября в сша
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости в США на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября.Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло журналистам РИА Новости 30 августа. Корреспонденты откликнулись на приглашение в течение часа. Однако в четверг пришел отказ от организаторов."Это уже выглядит как последовательная, избирательная травля прессы. Неужели даже траурные поминальные мероприятия хотят сделать полем информационной войны? Где тогда остановиться? О, этот дивный новый мир!" - заявил Киселев.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дмитрий киселев, теракты 11 сентября (2001), годовщина терактов 11 сентября в сша, россия
17:29 10.09.2021
 
Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей

Киселев назвал отказ в допуске журналистов РИА на мероприятия 11 сентября травлей прессы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости в США на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября.
Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло журналистам РИА Новости 30 августа. Корреспонденты откликнулись на приглашение в течение часа. Однако в четверг пришел отказ от организаторов.
"Это уже выглядит как последовательная, избирательная травля прессы. Неужели даже траурные поминальные мероприятия хотят сделать полем информационной войны? Где тогда остановиться? О, этот дивный новый мир!" - заявил Киселев.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дмитрий КиселевТеракты 11 сентября (2001)Годовщина терактов 11 сентября в СШАРоссия
 
 
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