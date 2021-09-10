https://ria.ru/20210910/kiselev-1749571247.html

Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей

Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей - РИА Новости, 10.09.2021

Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости в США... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:29

2021-09-10T17:29

2021-09-10T17:29

в мире

сша

нью-йорк (город)

дмитрий киселев

теракты 11 сентября (2001)

годовщина терактов 11 сентября в сша

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости в США на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября.Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло журналистам РИА Новости 30 августа. Корреспонденты откликнулись на приглашение в течение часа. Однако в четверг пришел отказ от организаторов."Это уже выглядит как последовательная, избирательная травля прессы. Неужели даже траурные поминальные мероприятия хотят сделать полем информационной войны? Где тогда остановиться? О, этот дивный новый мир!" - заявил Киселев.

сша

нью-йорк (город)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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