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Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей
Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей - РИА Новости, 10.09.2021
Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости в США... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:29
2021-09-10T17:29
2021-09-10T17:29
в мире
сша
нью-йорк (город)
дмитрий киселев
теракты 11 сентября (2001)
годовщина терактов 11 сентября в сша
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости в США на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября.Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло журналистам РИА Новости 30 августа. Корреспонденты откликнулись на приглашение в течение часа. Однако в четверг пришел отказ от организаторов."Это уже выглядит как последовательная, избирательная травля прессы. Неужели даже траурные поминальные мероприятия хотят сделать полем информационной войны? Где тогда остановиться? О, этот дивный новый мир!" - заявил Киселев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), дмитрий киселев, теракты 11 сентября (2001), годовщина терактов 11 сентября в сша, россия
Киселев назвал отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости травлей
Киселев назвал отказ в допуске журналистов РИА на мероприятия 11 сентября травлей прессы