https://ria.ru/20210910/khokkaydo-1749447172.html

Японцы заподозрили в приплывшем на Хоккайдо россиянине "шпиона"

Японцы заподозрили в приплывшем на Хоккайдо россиянине "шпиона" - РИА Новости, 10.09.2021

Японцы заподозрили в приплывшем на Хоккайдо россиянине "шпиона"

Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали интервью обнаруженного на японском острове Хоккайдо россиянина Ваас-Феникса Нокарда, который утверждает, что РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T02:30

2021-09-10T02:30

2021-09-10T02:30

в мире

япония

южно-курильский городской округ

хоккайдо

кунашир (остров)

россия

кацунобу като

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали интервью обнаруженного на японском острове Хоккайдо россиянина Ваас-Феникса Нокарда, который утверждает, что приплыл туда с Кунашира.Как заявил Нокард японскому порталу HBC, он приплыл на Хоккайдо в гидрокостюме, что "заняло 23 часа", при этом ему никто не помогал. "Знал, что может быть течение, акулы и касатки, поэтому боялся этого. Температура воды низкая, поэтому было холодно", - утверждает он. Мужчина сообщил, что в России у него якобы украли оба паспорта (внутренний и заграничный), при этом он хотел бы переехать в Польшу или Австралию.Публикация вызвала активный отклик комментаторов из Японии."Он хочет уехать в Польшу или Австралию, поэтому японское правительство должно быстро решить эту проблему. Япония беженцев не принимает, поэтому он должен быть депортирован как можно скорее. Заявлений о предоставлении статуса беженца много, и этим должны заниматься посольства! Это пустая трата денег налогоплательщиков!" – написал пользователь Miy."Паспорт у него отобрали, потому что он социопат? Наверное, мужчина строит из себя простачка, так как раскрыли его шпионскую деятельность в пользу России? Все думали, что человек — поклонник Японии, а он хочет в Польшу? Загадок слишком много", - отметил Rin."Почему он не мог переоформить внутренний паспорт?" – задался вопросом Too."Способ 1. Отнести остров Кунашир к территории Японии и выдать ему паспорт — это может привести к дипломатическим проблемам с Россией. Способ 2. Считать его японцем и выдать паспорт. Но можно ли его считать японцем? Способ 3. Депортировать его обратно в Россию. Хотя это против его воли, это неплохая идея, учитывая дипломатические проблемы и возможность того, что он может быть шпионом", - предложил Syo."Сложно поверить, что он плыл 23 часа, но тренеры спортсменов и боксеров часто говорят, что русские обладают недюжинной силой. Наверное, у него такие физические данные от природы. Если это, конечно, правда", - добавил Ver.В середине августа японское агентство Киодо сообщило, что гражданин России приплыл с острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политического убежища. Как сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Южно-Курильского городского округа, мужчина, самостоятельно приплывший в Японию с Курильского острова Кунашир в поисках убежища, родом из Удмуртии и жил на острове три года. По его словам, мужчина вышел в море еще 17 августа, и через два дня был задержан японскими пограничниками и передан в иммиграционную службу Саппоро. Между Кунаширом и восточным берегом Хоккайдо примерно 20 километров.В начале сентября Нокард подал заявку на статус беженца в Японии, об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство Киодо. При этом генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като не стал комментировать данную информацию.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210822/muzhchina-1746719814.html

https://ria.ru/20210906/kurily-1748934671.html

япония

южно-курильский городской округ

хоккайдо

кунашир (остров)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, южно-курильский городской округ, хоккайдо, кунашир (остров), россия, кацунобу като