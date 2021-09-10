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Российское казачество
https://ria.ru/20210910/kazaki-1749602425.html
Более шести тысяч казаков заявились в мобилизационный резерв
Более шести тысяч казаков заявились в мобилизационный резерв - РИА Новости, 11.09.2021
Более шести тысяч казаков заявились в мобилизационный резерв
Более 6 тысяч казаков подали заявления для включения в мобилизационный резерв. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО). В России... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-10T20:32
2021-09-11T05:22
российское казачество
николай долуда
россия
российское казачество
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 6 тысяч казаков подали заявления для включения в мобилизационный резерв. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО). В России продолжается работа по формированию мобилизационного резерва в соответствии с указанием руководства страны. Генштаб предусматривает формирование основы резерва из членов войсковых казачьих обществ."Реестровые казаки зарекомендовали себя с положительной стороны во время прохождения военной службы по призыву и контракту в соединениях и воинских частях российской армии. К тому же они являются потомками особого служивого сословия российского государства, чье главное правило и обязательство – служить Отечеству", – отметил атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.В этой связи во всех войсках ВсКО проводится работа по наполнению мобилизационного резерва из числа казаков. Наиболее активный набор казаков идет во Всевеликом войске Донском, а также в Терском, Оренбургском, Кубанском и Центральном казачьих войсках.По условиям контракта резервисты совмещают работу "на гражданке" с военно-полевыми сборами – проводятся раз в год – и тренировочными занятиями, в которых они должны участвовать каждый месяц.Всего в субъектах Российской Федерации, по данным генштаба, казаками подано порядка 6 тысяч заявлений на включение в мобилизационный резерв. С представителями казачества заключено уже более 120 контрактов.
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николай долуда, россия, российское казачество
20:32 10.09.2021 (обновлено: 05:22 11.09.2021)
 
Более шести тысяч казаков заявились в мобилизационный резерв

ВсКО: более шести тысяч казаков заявились в мобилизационный резерв

© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники парада Кубанского казачьего войска
Участники парада Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 6 тысяч казаков подали заявления для включения в мобилизационный резерв. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО). В России продолжается работа по формированию мобилизационного резерва в соответствии с указанием руководства страны. Генштаб предусматривает формирование основы резерва из членов войсковых казачьих обществ.
"Реестровые казаки зарекомендовали себя с положительной стороны во время прохождения военной службы по призыву и контракту в соединениях и воинских частях российской армии. К тому же они являются потомками особого служивого сословия российского государства, чье главное правило и обязательство – служить Отечеству", – отметил атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.
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В этой связи во всех войсках ВсКО проводится работа по наполнению мобилизационного резерва из числа казаков. Наиболее активный набор казаков идет во Всевеликом войске Донском, а также в Терском, Оренбургском, Кубанском и Центральном казачьих войсках.
По условиям контракта резервисты совмещают работу "на гражданке" с военно-полевыми сборами – проводятся раз в год – и тренировочными занятиями, в которых они должны участвовать каждый месяц.
Всего в субъектах Российской Федерации, по данным генштаба, казаками подано порядка 6 тысяч заявлений на включение в мобилизационный резерв. С представителями казачества заключено уже более 120 контрактов.
 
Российское казачествоНиколай ДолудаРоссияРоссийское казачество
 
 
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