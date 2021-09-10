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Мишустин утвердил расширение границ ТОР "Камчатка"
Мишустин утвердил расширение границ ТОР "Камчатка" - РИА Новости, 10.09.2021
Мишустин утвердил расширение границ ТОР "Камчатка"
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" в Камчатском крае, сообщает... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:37
2021-09-10T09:37
экономика
камчатский край
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" в Камчатском крае, сообщает пресс-служба кабмина."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" в Камчатском крае будут расширены за счет включения в нее новых земельных участков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение поможет создать благоприятные условия для реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса. Ожидается, что благодаря этому в экономику региона поступит не менее 750 миллионов рублей частных инвестиций.Постановление также предусматривает увеличение финансирования ТОР "Камчатка" из федерального бюджета на 10,3 миллиарда рублей. Средства направят на создание инфраструктуры, необходимой для работы компаний-резидентов. Речь идет, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло-и водоснабжения, строительстве дорог.Развитие инфраструктуры позволит реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тысяч рабочих мест, проинвестировано порядка 128 миллиардов рублей, подчеркивается в сообщении.ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны, напоминает пресс-служба.
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экономика, камчатский край, правительство рф, михаил мишустин
09:37 10.09.2021
 
Мишустин утвердил расширение границ ТОР "Камчатка"

Премьер Мишустин утвердил расширение границ территории опережающего развития "Камчатка"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин проводит заседание правительства
Премьер-министр РФ М. Мишустин проводит заседание правительства - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" в Камчатском крае, сообщает пресс-служба кабмина.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" в Камчатском крае будут расширены за счет включения в нее новых земельных участков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение поможет создать благоприятные условия для реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса. Ожидается, что благодаря этому в экономику региона поступит не менее 750 миллионов рублей частных инвестиций.
Постановление также предусматривает увеличение финансирования ТОР "Камчатка" из федерального бюджета на 10,3 миллиарда рублей. Средства направят на создание инфраструктуры, необходимой для работы компаний-резидентов. Речь идет, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло-и водоснабжения, строительстве дорог.
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Развитие инфраструктуры позволит реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тысяч рабочих мест, проинвестировано порядка 128 миллиардов рублей, подчеркивается в сообщении.
ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны, напоминает пресс-служба.
 
ЭкономикаКамчатский крайПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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