https://ria.ru/20210910/kaluga-1749502145.html
Спикер калужского ЗС призвал бережно относиться к историческому наследию
Спикер калужского ЗС призвал бережно относиться к историческому наследию - РИА Новости, 10.09.2021
Спикер калужского ЗС призвал бережно относиться к историческому наследию
Открывшаяся к 650-летию Калуги выставка "От губернского центра к областной столице" демонстрирует, как предыдущие градоначальники бережно относились к наследию... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:48
2021-09-10T12:48
2021-09-10T12:48
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КАЛУГА, 10 сен – РИА Новости. Открывшаяся к 650-летию Калуги выставка "От губернского центра к областной столице" демонстрирует, как предыдущие градоначальники бережно относились к наследию предков, и современному поколению управленцев стоит у них поучиться внимательному отношению к градостроительной политике, заявил председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев.В региональном государственном архиве открылась выставка "От губернского центра к областной столице", посвящённая 650-летию города Калуги. Представленные на ней документы демонстрируют изменения в облике города с течением веков: от хаотичной застройки до утверждения "регулярного плана" после того, как Калуга приобрела статус губернского центра, сообщает пресс-служба заксобрания. Именно в этот период были построены знаковые объекты: комплекс Присутственных мест, Гостиные ряды, Каменный мост. В это время Калуга превратилась из средневекового поселения в "довольно прогрессивный европейский город". Особый интерес, по мнению организаторов выставки, представляют экспонаты, показывающие период восстановления города, когда Калуга стала уже центром Калужской области в 1944 году.По мнению спикера заксобрания региона Геннадия Новосельцева, открывшаяся выставка показывает, как важно бережно относиться к историческому наследию. Он отметил, что Калуга долго готовилась к празднованию 650-летия.Спикер также подчеркнул, что экспозиция послужит укреплению патриотизма. "Наши дети обязательно должны ее посетить", - сказал он.Выставка продлится до 17 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210827/menyu-1747471990.html
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общество, калужская область, калуга
Спикер калужского ЗС призвал бережно относиться к историческому наследию
Спикер калужского ЗС Новосельцев призвал бережно относиться к историческому наследию
КАЛУГА, 10 сен – РИА Новости. Открывшаяся к 650-летию Калуги выставка "От губернского центра к областной столице" демонстрирует, как предыдущие градоначальники бережно относились к наследию предков, и современному поколению управленцев стоит у них поучиться внимательному отношению к градостроительной политике, заявил председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев.
В региональном государственном архиве открылась выставка "От губернского центра к областной столице", посвящённая 650-летию города Калуги. Представленные на ней документы демонстрируют изменения в облике города с течением веков: от хаотичной застройки до утверждения "регулярного плана" после того, как Калуга приобрела статус губернского центра, сообщает пресс-служба заксобрания. Именно в этот период были построены знаковые объекты: комплекс Присутственных мест, Гостиные ряды, Каменный мост. В это время Калуга превратилась из средневекового поселения в "довольно прогрессивный европейский город". Особый интерес, по мнению организаторов выставки, представляют экспонаты, показывающие период восстановления города, когда Калуга стала уже центром Калужской области
в 1944 году.
По мнению спикера заксобрания региона Геннадия Новосельцева, открывшаяся выставка показывает, как важно бережно относиться к историческому наследию. Он отметил, что Калуга долго готовилась к празднованию 650-летия.
"Замечательные объекты построены, а сегодня можно посмотреть историю - как мы к этому шли… Нам нужно какие-то выводы сделать, посмотреть, как предыдущие градоначальники подходили к градостроительной политике, как аккуратно берегли и сохраняли наследие предков. Надеюсь, что все мы будем более внимательно относиться к градостроительной политике, к точечной застройке и беречь наш город, чтобы он и дальше оставался таким же красивым и развивался", - цитирует Новосельцева пресс-служба ЗС.
Спикер также подчеркнул, что экспозиция послужит укреплению патриотизма. "Наши дети обязательно должны ее посетить", - сказал он.
Выставка продлится до 17 декабря 2021 года.