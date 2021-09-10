https://ria.ru/20210910/izrail-1749479713.html

Израиль работает с Россией по ситуации в Сирии, заявил глава МИД Лапид

Израиль работает с Россией по ситуации в Сирии, заявил глава МИД Лапид - РИА Новости, 10.09.2021

Израиль работает с Россией по ситуации в Сирии, заявил глава МИД Лапид

Израиль работает с Россией над тем, чтобы ситуация в Сирии не переросла в серьезную эскалацию в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:17

2021-09-10T11:17

2021-09-10T15:00

в мире

иран

сирия

мид израиля‎

панцирь-с1

война в сирии

россия

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Израиль работает с Россией над тем, чтобы ситуация в Сирии не переросла в серьезную эскалацию в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид.Он отметил, что Израиль не может мириться с иранским присутствием в Сирии, "поэтому в регионе и в мире должны понимать, что мы будем с этим что-то делать, а не станем просто сидеть сложа руки и ждать террора со стороны Ирана, направленного против наших граждан"."Но, помимо этого, мы работаем очень плотно с нашими российскими партнерами, чтобы это не переросло в серьезную эскалацию", - добавил министр, отвечая на вопрос о последствиях ударов Израиля по сирийской территории.В начале сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по целям в Сирии, сирийские ПВО уничтожили 21 из 24 ракет комплексами "Бук" и "Панцирь" российского производства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" была уничтожена 21 ракета.Кроме того, в конце августа силы сирийских ПВО из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем по территории САР.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210910/iran-1749478622.html

https://ria.ru/20210910/izrail-1749478323.html

иран

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, сирия, мид израиля‎, панцирь-с1, война в сирии, россия