Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/izrail-1749479713.html
Израиль работает с Россией по ситуации в Сирии, заявил глава МИД Лапид
Израиль работает с Россией по ситуации в Сирии, заявил глава МИД Лапид - РИА Новости, 10.09.2021
Израиль работает с Россией по ситуации в Сирии, заявил глава МИД Лапид
Израиль работает с Россией над тем, чтобы ситуация в Сирии не переросла в серьезную эскалацию в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:17
2021-09-10T15:00
в мире
иран
сирия
мид израиля‎
панцирь-с1
война в сирии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574722492_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_19e3b28e33d878fa588d3942bbb8cd38.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Израиль работает с Россией над тем, чтобы ситуация в Сирии не переросла в серьезную эскалацию в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид.Он отметил, что Израиль не может мириться с иранским присутствием в Сирии, "поэтому в регионе и в мире должны понимать, что мы будем с этим что-то делать, а не станем просто сидеть сложа руки и ждать террора со стороны Ирана, направленного против наших граждан"."Но, помимо этого, мы работаем очень плотно с нашими российскими партнерами, чтобы это не переросло в серьезную эскалацию", - добавил министр, отвечая на вопрос о последствиях ударов Израиля по сирийской территории.В начале сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по целям в Сирии, сирийские ПВО уничтожили 21 из 24 ракет комплексами "Бук" и "Панцирь" российского производства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" была уничтожена 21 ракета.Кроме того, в конце августа силы сирийских ПВО из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем по территории САР.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210910/iran-1749478622.html
https://ria.ru/20210910/izrail-1749478323.html
иран
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574722492_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_4c3a8284e0b0a0e4bb8d7aa9def54519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, иран, сирия, мид израиля‎, панцирь-с1, война в сирии, россия
11:17 10.09.2021 (обновлено: 15:00 10.09.2021)
 
Израиль работает с Россией по ситуации в Сирии, заявил глава МИД Лапид

Глава МИД Лапид: Израиль работает с Россией, чтобы ситуация в Сирии не перешла в эскалацию

© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Израиль работает с Россией над тем, чтобы ситуация в Сирии не переросла в серьезную эскалацию в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид.
Он отметил, что Израиль не может мириться с иранским присутствием в Сирии, "поэтому в регионе и в мире должны понимать, что мы будем с этим что-то делать, а не станем просто сидеть сложа руки и ждать террора со стороны Ирана, направленного против наших граждан".
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 11:11
Иран почти на пороге обладания ядерным оружием, заявил глава МИД Израиля
"Но, помимо этого, мы работаем очень плотно с нашими российскими партнерами, чтобы это не переросло в серьезную эскалацию", - добавил министр, отвечая на вопрос о последствиях ударов Израиля по сирийской территории.
В начале сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по целям в Сирии, сирийские ПВО уничтожили 21 из 24 ракет комплексами "Бук" и "Панцирь" российского производства, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" была уничтожена 21 ракета.
Кроме того, в конце августа силы сирийских ПВО из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем по территории САР.
Читайте полный текст интервью >>
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 11:10
В МИД Израиля заверили, что не хотят повторения трагедии со сбитым Ил-20
 
В миреИранСирияМИД Израиля‎Панцирь-С1Война в СирииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
02:27В жилом доме под Ельцом взорвался газ
Лента новостейМолния