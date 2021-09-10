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Социально значимые объекты Ростовской области подключат к Сети к 2022 году

Социально значимые объекты Ростовской области подключат к Сети к 2022 году - РИА Новости, 10.09.2021

Социально значимые объекты Ростовской области подключат к Сети к 2022 году

Подключение к интернету всех социально значимых объектов Ростовской области завершится к концу 2021 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:50

2021-09-10T11:50

2021-09-10T11:50

ростовская область

общество

технологии

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости. Подключение к интернету всех социально значимых объектов Ростовской области завершится к концу 2021 года, сообщает правительство региона.В четверг в Ростовской области прошло торжественное собрание, посвященное 120-летию первого сеанса гражданской радиосвязи в регионе. Принцип радио лежит в основе цифрового телевидения, мобильной связи, интернета и других беспроводных коммуникаций."Более века совершенствовались технологии, и наш регион всегда оставался одним из лидеров в сфере связи. В области активно ведется подключение к высокоскоростной сети интернет фельдшерско-акушерских пунктов, образовательных организаций, пожарных частей. До конца 2021 года будут подключены все 2128 социально значимых объектов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова.Он подчеркнул, что благодаря работе всех отраслей связи обеспечивается широкий доступ к информационным ресурсам, внедряются новейшие технологии, которые помогают в решении различных социально-экономических задач.Собравшиеся на торжественном мероприятии возложили цветы к памятнику Александру Попову и провели спецгашение открытки, приуроченной к пятилетию создания скульптурной композиции "Связистам Дона", специальным штемпелем с фиксированной датой, выпущенным "Почтой России" к данному мероприятию.В настоящее время Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе по числу абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек.

https://realty.ria.ru/20210909/khusnullin-1749395092.html

ростовская область

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общество, технологии, ростовская область