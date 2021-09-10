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Ростовская область
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Социально значимые объекты Ростовской области подключат к Сети к 2022 году
Социально значимые объекты Ростовской области подключат к Сети к 2022 году - РИА Новости, 10.09.2021
Социально значимые объекты Ростовской области подключат к Сети к 2022 году
Подключение к интернету всех социально значимых объектов Ростовской области завершится к концу 2021 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:50
2021-09-10T11:50
ростовская область
общество
технологии
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости. Подключение к интернету всех социально значимых объектов Ростовской области завершится к концу 2021 года, сообщает правительство региона.В четверг в Ростовской области прошло торжественное собрание, посвященное 120-летию первого сеанса гражданской радиосвязи в регионе. Принцип радио лежит в основе цифрового телевидения, мобильной связи, интернета и других беспроводных коммуникаций."Более века совершенствовались технологии, и наш регион всегда оставался одним из лидеров в сфере связи. В области активно ведется подключение к высокоскоростной сети интернет фельдшерско-акушерских пунктов, образовательных организаций, пожарных частей. До конца 2021 года будут подключены все 2128 социально значимых объектов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова.Он подчеркнул, что благодаря работе всех отраслей связи обеспечивается широкий доступ к информационным ресурсам, внедряются новейшие технологии, которые помогают в решении различных социально-экономических задач.Собравшиеся на торжественном мероприятии возложили цветы к памятнику Александру Попову и провели спецгашение открытки, приуроченной к пятилетию создания скульптурной композиции "Связистам Дона", специальным штемпелем с фиксированной датой, выпущенным "Почтой России" к данному мероприятию.В настоящее время Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе по числу абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек.
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общество, технологии, ростовская область
11:50 10.09.2021
 
Социально значимые объекты Ростовской области подключат к Сети к 2022 году

Все социально значимые объекты Ростовской области подключат к Интернету к 2022 году

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости. Подключение к интернету всех социально значимых объектов Ростовской области завершится к концу 2021 года, сообщает правительство региона.
В четверг в Ростовской области прошло торжественное собрание, посвященное 120-летию первого сеанса гражданской радиосвязи в регионе. Принцип радио лежит в основе цифрового телевидения, мобильной связи, интернета и других беспроводных коммуникаций.
"Более века совершенствовались технологии, и наш регион всегда оставался одним из лидеров в сфере связи. В области активно ведется подключение к высокоскоростной сети интернет фельдшерско-акушерских пунктов, образовательных организаций, пожарных частей. До конца 2021 года будут подключены все 2128 социально значимых объектов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова.
Он подчеркнул, что благодаря работе всех отраслей связи обеспечивается широкий доступ к информационным ресурсам, внедряются новейшие технологии, которые помогают в решении различных социально-экономических задач.
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Собравшиеся на торжественном мероприятии возложили цветы к памятнику Александру Попову и провели спецгашение открытки, приуроченной к пятилетию создания скульптурной композиции "Связистам Дона", специальным штемпелем с фиксированной датой, выпущенным "Почтой России" к данному мероприятию.
В настоящее время Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе по числу абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек.
 
Ростовская областьОбществоТехнологииРостовская область
 
 
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