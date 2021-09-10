https://ria.ru/20210910/internet-1749459407.html

Россия стала одним из лидеров по низкой стоимости мобильного интернета

Россия стала одним из лидеров по низкой стоимости мобильного интернета - РИА Новости, 10.09.2021

Россия стала одним из лидеров по низкой стоимости мобильного интернета

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил пользователей мобильных устройств и представителей отрасли с 30-летием сотовой связи в РФ и отметил, что Россия... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:13

2021-09-10T09:13

2021-09-10T09:13

общество

технологии

анатолий собчак

российская ассоциация электронных коммуникаций

ленинград

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил пользователей мобильных устройств и представителей отрасли с 30-летием сотовой связи в РФ и отметил, что Россия входит в топ-3 стран по низкой стоимости мобильного интернета, сообщила пресс-служба кабмина."Уважаемые работники сотовых компаний и пользователи мобильных устройств, поздравляю с 30-летием сотовой связи в России! ... На старте позволить себе сотовый телефон могли единицы. Сегодня без него не обходится даже ребенок. За 30 лет стоимость минуты разговора снизилась более чем в 100 раз. Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета при его хорошем качестве", - приводятся слова вице-премьера в сообщении.Он также отметил, что сегодня Минцифры оценивает телеком-рынок в 1,9 триллиона рублей, а РАЭК подсчитали, что за последнее врем вклад этого направления в экономику Рунета увеличился на 20%. Это говорит об интенсивном развитии сотовой связи в стране. Число активных сим-карт составляет более 200 миллионов.Уточняется, что первый разговор по мобильному телефону состоялся в этот день - 9 сентября 1991 года - между мэром Ленинграда Анатолием Собчаком и мэром Сиэтла Норманом Райсом. Инициатором звонка выступила российская сотовая компания."За 30 лет в России появились стандарты 2G, 3G, 4G, а в 2024 году уже будут внедрены технологии 5G. Желаю российским сотовым компаниям развития. Будем всегда на связи!", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20210903/soglashenie-1748459059.html

https://ria.ru/20210825/putin-1747212045.html

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общество, технологии, анатолий собчак, российская ассоциация электронных коммуникаций, ленинград, дмитрий чернышенко, россия