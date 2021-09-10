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Россия стала одним из лидеров по низкой стоимости мобильного интернета
Россия стала одним из лидеров по низкой стоимости мобильного интернета - РИА Новости, 10.09.2021
Россия стала одним из лидеров по низкой стоимости мобильного интернета
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил пользователей мобильных устройств и представителей отрасли с 30-летием сотовой связи в РФ и отметил, что Россия... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:13
2021-09-10T09:13
общество
технологии
анатолий собчак
российская ассоциация электронных коммуникаций
ленинград
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил пользователей мобильных устройств и представителей отрасли с 30-летием сотовой связи в РФ и отметил, что Россия входит в топ-3 стран по низкой стоимости мобильного интернета, сообщила пресс-служба кабмина."Уважаемые работники сотовых компаний и пользователи мобильных устройств, поздравляю с 30-летием сотовой связи в России! ... На старте позволить себе сотовый телефон могли единицы. Сегодня без него не обходится даже ребенок. За 30 лет стоимость минуты разговора снизилась более чем в 100 раз. Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета при его хорошем качестве", - приводятся слова вице-премьера в сообщении.Он также отметил, что сегодня Минцифры оценивает телеком-рынок в 1,9 триллиона рублей, а РАЭК подсчитали, что за последнее врем вклад этого направления в экономику Рунета увеличился на 20%. Это говорит об интенсивном развитии сотовой связи в стране. Число активных сим-карт составляет более 200 миллионов.Уточняется, что первый разговор по мобильному телефону состоялся в этот день - 9 сентября 1991 года - между мэром Ленинграда Анатолием Собчаком и мэром Сиэтла Норманом Райсом. Инициатором звонка выступила российская сотовая компания."За 30 лет в России появились стандарты 2G, 3G, 4G, а в 2024 году уже будут внедрены технологии 5G. Желаю российским сотовым компаниям развития. Будем всегда на связи!", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20210903/soglashenie-1748459059.html
https://ria.ru/20210825/putin-1747212045.html
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общество, технологии, анатолий собчак, российская ассоциация электронных коммуникаций, ленинград, дмитрий чернышенко, россия
09:13 10.09.2021
 
Россия стала одним из лидеров по низкой стоимости мобильного интернета

Вице-премьер Чернышенко: Россия вошла в первую тройку по низкой цене мобильного интернета

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил пользователей мобильных устройств и представителей отрасли с 30-летием сотовой связи в РФ и отметил, что Россия входит в топ-3 стран по низкой стоимости мобильного интернета, сообщила пресс-служба кабмина.
"Уважаемые работники сотовых компаний и пользователи мобильных устройств, поздравляю с 30-летием сотовой связи в России! ... На старте позволить себе сотовый телефон могли единицы. Сегодня без него не обходится даже ребенок. За 30 лет стоимость минуты разговора снизилась более чем в 100 раз. Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета при его хорошем качестве", - приводятся слова вице-премьера в сообщении.
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Он также отметил, что сегодня Минцифры оценивает телеком-рынок в 1,9 триллиона рублей, а РАЭК подсчитали, что за последнее врем вклад этого направления в экономику Рунета увеличился на 20%. Это говорит об интенсивном развитии сотовой связи в стране. Число активных сим-карт составляет более 200 миллионов.
Уточняется, что первый разговор по мобильному телефону состоялся в этот день - 9 сентября 1991 года - между мэром Ленинграда Анатолием Собчаком и мэром Сиэтла Норманом Райсом. Инициатором звонка выступила российская сотовая компания.
"За 30 лет в России появились стандарты 2G, 3G, 4G, а в 2024 году уже будут внедрены технологии 5G. Желаю российским сотовым компаниям развития. Будем всегда на связи!", - заключил вице-премьер.
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ОбществоТехнологииАнатолий СобчакРоссийская ассоциация электронных коммуникацийЛенинградДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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