https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749514937.html

Лавров оценил интеграционные соглашения России и Белоруссии

Лавров оценил интеграционные соглашения России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021

Лавров оценил интеграционные соглашения России и Белоруссии

Новые интеграционные соглашения РФ и Белоруссии являются лучшим ответом на санкционную политику Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:43

2021-09-10T13:43

2021-09-10T13:43

союзное государство

в мире

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

санкции

россия

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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Новые интеграционные соглашения РФ и Белоруссии являются лучшим ответом на санкционную политику Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все, что сделано сегодня по поручению президентов, - это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится, сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно. Потому что ненадежность наших западных партнеров, их готовность в любой момент и по любому поводу использовать санкционную дубинку хорошо известна", - заявил Лавров журналистам.

https://ria.ru/20210910/peskov-1749498608.html

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции, россия