https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749514937.html
Лавров оценил интеграционные соглашения России и Белоруссии
Лавров оценил интеграционные соглашения России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров оценил интеграционные соглашения России и Белоруссии
Новые интеграционные соглашения РФ и Белоруссии являются лучшим ответом на санкционную политику Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:43
2021-09-10T13:43
2021-09-10T13:43
союзное государство
в мире
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748883428_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34d73ace8b02de5d015ae88451191d51.jpg
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Новые интеграционные соглашения РФ и Белоруссии являются лучшим ответом на санкционную политику Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все, что сделано сегодня по поручению президентов, - это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится, сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно. Потому что ненадежность наших западных партнеров, их готовность в любой момент и по любому поводу использовать санкционную дубинку хорошо известна", - заявил Лавров журналистам.
https://ria.ru/20210910/peskov-1749498608.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748883428_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0f1c417bcc341b01675057146960be9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции, россия
Лавров оценил интеграционные соглашения России и Белоруссии
Лавров: интеграционные соглашения России и Белоруссии — лучший ответ на санкции Запада