https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749511209.html
Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами
Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами
Окончательное одобрение президентами интеграционных документов России и Белоруссии состоится в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:27
2021-09-10T13:27
2021-09-10T13:53
союзное государство
сергей лавров
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Окончательное одобрение президентами интеграционных документов России и Белоруссии состоится в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали постановление совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы."Окончательное одобрение состоится на заседании высшего государственного совета, которое президенты обещают на самое ближайшее время, судя по всему, в октябре", - сказал Лавров, отметив хорошие перспективы дальнейшей координации внешней политики.
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сергей лавров, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:27 10.09.2021 (обновлено: 13:53 10.09.2021)
Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами
Лавров: одобрение российско-белорусской интеграции президентами состоится в октябре