https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749511209.html

Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами

Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами - РИА Новости, 10.09.2021

Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами

Окончательное одобрение президентами интеграционных документов России и Белоруссии состоится в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:27

2021-09-10T13:27

2021-09-10T13:53

союзное государство

сергей лавров

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Окончательное одобрение президентами интеграционных документов России и Белоруссии состоится в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали постановление совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы."Окончательное одобрение состоится на заседании высшего государственного совета, которое президенты обещают на самое ближайшее время, судя по всему, в октябре", - сказал Лавров, отметив хорошие перспективы дальнейшей координации внешней политики.

https://ria.ru/20210910/sanktsii-1749513199.html

белоруссия

россия

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сергей лавров, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия