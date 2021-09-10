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Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами
Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами
Окончательное одобрение президентами интеграционных документов России и Белоруссии состоится в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:27
2021-09-10T13:53
союзное государство
сергей лавров
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Окончательное одобрение президентами интеграционных документов России и Белоруссии состоится в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали постановление совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы."Окончательное одобрение состоится на заседании высшего государственного совета, которое президенты обещают на самое ближайшее время, судя по всему, в октябре", - сказал Лавров, отметив хорошие перспективы дальнейшей координации внешней политики.
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сергей лавров, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
13:27 10.09.2021 (обновлено: 13:53 10.09.2021)
 
Лавров назвал сроки одобрения российско-белорусской интеграции президентами

Лавров: одобрение российско-белорусской интеграции президентами состоится в октябре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Окончательное одобрение президентами интеграционных документов России и Белоруссии состоится в октябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали постановление совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.
"Окончательное одобрение состоится на заседании высшего государственного совета, которое президенты обещают на самое ближайшее время, судя по всему, в октябре", - сказал Лавров, отметив хорошие перспективы дальнейшей координации внешней политики.
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Союзное государствоСергей ЛавровБелоруссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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