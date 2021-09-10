https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749509972.html

Правительство одобрило углубление интеграции Союзного государства

Правительство одобрило углубление интеграции Союзного государства - РИА Новости, 10.09.2021

Правительство одобрило углубление интеграции Союзного государства

Одобрены решения об углублении интеграции Союзного государства на основе 28 союзных программ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:21

2021-09-10T13:21

2021-09-10T13:30

союзное государство

михаил мишустин

белоруссия

россия

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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Одобрены решения об углублении интеграции Союзного государства на основе 28 союзных программ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ. Они все согласованы", - сказал он по итогам заседания Совета министров Союзного государства.Он добавил, что эти программы определяют четкую траекторию совместной работы практически во всех сферах совместной деятельности.

https://ria.ru/20210910/peskov-1749498608.html

белоруссия

россия

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2021

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михаил мишустин, белоруссия, россия