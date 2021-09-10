https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749495300.html

Мишустин призвал дать импульс интеграции России и Белоруссии

Мишустин призвал дать импульс интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021

Мишустин призвал дать импульс интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Совета министров Союзного государства, что задача правительств России и Белоруссии - выполнить... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:26

2021-09-10T12:26

2021-09-10T13:02

союзное государство

россия

в мире

белоруссия

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владимир путин

александр лукашенко

михаил мишустин

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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Совета министров Союзного государства, что задача правительств России и Белоруссии - выполнить достигнутые накануне договоренности, и отметил искреннюю заинтересованность в том, чтобы дать дополнительный импульс интеграции.В четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств по итогам переговоров объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа."Лидеры наших стран приняли принципиальное решение об углублении интеграции в Союзном государстве, и наша задача - выполнить договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что именно поэтому сегодняшнее заседание Совета министров Союзного государства имеет особое значение для развития братских отношений."Рассчитываем, что в ближайшее время все документы будут утверждены Высшим государственным советом под руководством президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко", - сказал он.По его словам, это создаст надежную правовую основу для совместной работы по укреплению российско-белорусской интеграции."В рамках реализации союзных программ мы согласуем единые подходы по гармонизации законодательств в части трудовых отношений и охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, а также поддержки семей с детьми", - сказал Мишустин.Он выразил уверенность в том, что граждане по достоинству оценят этот шаг."Нужно, чтобы у людей была возможность работать на территории Союзного государства, получать доход, пенсии, пользоваться социальной поддержкой - и все это на равных условиях", - пояснил премьер.

https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749434616.html

https://ria.ru/20210910/valyuta-1749445988.html

https://ria.ru/20210902/polyaki-1748363301.html

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россия, в мире, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, михаил мишустин