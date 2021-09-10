https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749495300.html
Мишустин призвал дать импульс интеграции России и Белоруссии
Мишустин призвал дать импульс интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
Мишустин призвал дать импульс интеграции России и Белоруссии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Совета министров Союзного государства, что задача правительств России и Белоруссии - выполнить... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:26
2021-09-10T12:26
2021-09-10T13:02
союзное государство
россия
в мире
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
михаил мишустин
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании Совета министров Союзного государства, что задача правительств России и Белоруссии - выполнить достигнутые накануне договоренности, и отметил искреннюю заинтересованность в том, чтобы дать дополнительный импульс интеграции.В четверг в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств по итогам переговоров объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа."Лидеры наших стран приняли принципиальное решение об углублении интеграции в Союзном государстве, и наша задача - выполнить договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что именно поэтому сегодняшнее заседание Совета министров Союзного государства имеет особое значение для развития братских отношений."Рассчитываем, что в ближайшее время все документы будут утверждены Высшим государственным советом под руководством президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко", - сказал он.По его словам, это создаст надежную правовую основу для совместной работы по укреплению российско-белорусской интеграции."В рамках реализации союзных программ мы согласуем единые подходы по гармонизации законодательств в части трудовых отношений и охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, а также поддержки семей с детьми", - сказал Мишустин.Он выразил уверенность в том, что граждане по достоинству оценят этот шаг."Нужно, чтобы у людей была возможность работать на территории Союзного государства, получать доход, пенсии, пользоваться социальной поддержкой - и все это на равных условиях", - пояснил премьер.
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россия, в мире, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, михаил мишустин
12:26 10.09.2021 (обновлено: 13:02 10.09.2021)
Мишустин призвал дать импульс интеграции России и Белоруссии
Премьер-министр Мишустин: россияне и белорусы должны получить выгоду от интеграции стран
МИНСК, 10 сен - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил на заседании Совета министров Союзного государства, что задача правительств России
и Белоруссии
- выполнить достигнутые накануне договоренности, и отметил искреннюю заинтересованность в том, чтобы дать дополнительный импульс интеграции.
В четверг в Москву
на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным
приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко
. Главы государств по итогам переговоров объявили, что согласован ряд союзных программ, которые, в частности, предусматривают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.
"Лидеры наших стран приняли принципиальное решение об углублении интеграции в Союзном государстве, и наша задача - выполнить договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что именно поэтому сегодняшнее заседание Совета министров Союзного государства имеет особое значение для развития братских отношений.
"Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень и дать, если хотите, дополнительный импульс интеграционным процессам в Союзном государстве", - отметил премьер.
"Рассчитываем, что в ближайшее время все документы будут утверждены Высшим государственным советом под руководством президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко", - сказал он.
По его словам, это создаст надежную правовую основу для совместной работы по укреплению российско-белорусской интеграции.
"В рамках реализации союзных программ мы согласуем единые подходы по гармонизации законодательств в части трудовых отношений и охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, а также поддержки семей с детьми", - сказал Мишустин.
Он выразил уверенность в том, что граждане по достоинству оценят этот шаг.
"Положительный момент интеграции должны почувствовать граждане России и Белоруссии. В первую очередь мы должны решать вопросы, которые волнуют их, прежде всего", - подчеркнул он.
"Нужно, чтобы у людей была возможность работать на территории Союзного государства, получать доход, пенсии, пользоваться социальной поддержкой - и все это на равных условиях", - пояснил премьер.