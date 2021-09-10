https://ria.ru/20210910/gubin-1749444832.html
Губин пожаловался, что "гниет заживо"
Губин пожаловался, что "гниет заживо" - РИА Новости, 10.09.2021
Губин пожаловался, что "гниет заживо"
Российский певец Андрей Губин пожаловался в беседе с "Пятым каналом" на тяжелое состояние здоровье. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T01:08
2021-09-10T01:08
2021-09-10T01:08
шоубиз
россия
андрей губин
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российский певец Андрей Губин пожаловался в беседе с "Пятым каналом" на тяжелое состояние здоровье.Ранее стало известно, что Губин вернулся на родину после длительного пребывания за границей."Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую", - рассказал артист.По его словам, он планирует пробыть в России до мая следующего года, поэтому на данный момент ищет жилье."Возможно выпущу песни какие-то, наконец", - добавил Губин.С начала 2000-х артист страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. Из-за недуга он ведет замкнутую жизнь и редко появляется на публике, много времени проводя за границей.
https://ria.ru/20210908/khorkina-1749070530.html
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россия, андрей губин
Губин пожаловался, что "гниет заживо"
Вернувшийся в Россию певец Губин пожаловался, что "гниет заживо"
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.
Российский певец Андрей Губин
пожаловался в беседе с "Пятым каналом
" на тяжелое состояние здоровье.
Ранее стало известно, что Губин вернулся на родину после длительного пребывания за границей.
"Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую", - рассказал артист.
По его словам, он планирует пробыть в России
до мая следующего года, поэтому на данный момент ищет жилье.
"Возможно выпущу песни какие-то, наконец", - добавил Губин.
С начала 2000-х артист страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. Из-за недуга он ведет замкнутую жизнь и редко появляется на публике, много времени проводя за границей.