https://ria.ru/20210910/gubin-1749444832.html

Губин пожаловался, что "гниет заживо"

Губин пожаловался, что "гниет заживо" - РИА Новости, 10.09.2021

Губин пожаловался, что "гниет заживо"

Российский певец Андрей Губин пожаловался в беседе с "Пятым каналом" на тяжелое состояние здоровье. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T01:08

2021-09-10T01:08

2021-09-10T01:08

шоубиз

россия

андрей губин

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российский певец Андрей Губин пожаловался в беседе с "Пятым каналом" на тяжелое состояние здоровье.Ранее стало известно, что Губин вернулся на родину после длительного пребывания за границей."Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую", - рассказал артист.По его словам, он планирует пробыть в России до мая следующего года, поэтому на данный момент ищет жилье."Возможно выпущу песни какие-то, наконец", - добавил Губин.С начала 2000-х артист страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. Из-за недуга он ведет замкнутую жизнь и редко появляется на публике, много времени проводя за границей.

https://ria.ru/20210908/khorkina-1749070530.html

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2021

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россия, андрей губин