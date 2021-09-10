Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210910/gubin-1749444832.html
Губин пожаловался, что "гниет заживо"
Губин пожаловался, что "гниет заживо" - РИА Новости, 10.09.2021
Губин пожаловался, что "гниет заживо"
Российский певец Андрей Губин пожаловался в беседе с "Пятым каналом" на тяжелое состояние здоровье. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T01:08
2021-09-10T01:08
шоубиз
россия
андрей губин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154962/13/1549621396_0:0:1268:713_1920x0_80_0_0_bcf585aaa059c4f9d6156e653b079151.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российский певец Андрей Губин пожаловался в беседе с "Пятым каналом" на тяжелое состояние здоровье.Ранее стало известно, что Губин вернулся на родину после длительного пребывания за границей."Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую", - рассказал артист.По его словам, он планирует пробыть в России до мая следующего года, поэтому на данный момент ищет жилье."Возможно выпущу песни какие-то, наконец", - добавил Губин.С начала 2000-х артист страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. Из-за недуга он ведет замкнутую жизнь и редко появляется на публике, много времени проводя за границей.
https://ria.ru/20210908/khorkina-1749070530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154962/13/1549621396_137:0:1268:848_1920x0_80_0_0_19983bbe01d3ae7b865666727c6ac3eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей губин
01:08 10.09.2021
 
Губин пожаловался, что "гниет заживо"

Вернувшийся в Россию певец Губин пожаловался, что "гниет заживо"

© Первый каналСтоп-кадр передачи "Сегодня вечером". 19 января 2019
Стоп-кадр передачи Сегодня вечером. 19 января 2019
© Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российский певец Андрей Губин пожаловался в беседе с "Пятым каналом" на тяжелое состояние здоровье.
Ранее стало известно, что Губин вернулся на родину после длительного пребывания за границей.
"Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую", - рассказал артист.
По его словам, он планирует пробыть в России до мая следующего года, поэтому на данный момент ищет жилье.
"Возможно выпущу песни какие-то, наконец", - добавил Губин.
С начала 2000-х артист страдает от серьезного неврологического заболевания: левосторонней прозопалгии лица. Из-за недуга он ведет замкнутую жизнь и редко появляется на публике, много времени проводя за границей.
Кадр из программы на YouTube-канале “Эмпатия Манучи”
8 сентября, 01:42Шоубиз
"Иначе не смогу ходить": Хоркина рассказала о серьезной травме спины
 
ШоубизРоссияАндрей Губин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
Лента новостейМолния