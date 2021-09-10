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Ставропольский край
https://ria.ru/20210910/gospodderzhka-1749468887.html
Аграрии Ставрополья в этом году получили более 2,4 млрд рублей господдержки
Аграрии Ставрополья в этом году получили более 2,4 млрд рублей господдержки - РИА Новости, 10.09.2021
Аграрии Ставрополья в этом году получили более 2,4 млрд рублей господдержки
До конца сентября сельхозпредприятия Ставпропольского края получат дополнительно более 630 миллионов рублей, в целом же объем господдержки... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:24
2021-09-10T10:24
ставропольский край
экономика
господдержка
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СТАВРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. До конца сентября сельхозпредприятия Ставпропольского края получат дополнительно более 630 миллионов рублей, в целом же объем господдержки сельхозтоваропроизводителей Ставрополья в текущем году превысил 2,4 миллиарда рублей, сообщает краевой Минсельхоз.Средства выделены из федерального и краевого бюджетов, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".Большая часть финансирования направлена на страхование в области растениеводства, а также на закладку интенсивных и суперинтенсивных садов. Средства также пойдут на поддержку племенного хозяйства, поддержку производства молока, развитие семейных животноводческих ферм. Кроме того, средства выдавались на противоградовые мероприятия, субсидирование инвесткредитов, строительство (приобретение) жилья на селе, комплексное развитие сельских территорий, грантовую поддержку сельхозпотребкооперации и другие цели."До конца сентября мы планируем предоставить аграриям края господдержку на сумму более 630 миллионов рублей. Порядка 426 миллионов рублей из них составят субсидии в сфере мелиорации. Также средства будут выделены по программе "Комплексное развитие сельских территорий", на грантовый конкурс "Агростартап", — сказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.Всего в 2021-2023 годах на господдержку регионального АПК из федерального и краевого бюджетов планируется направить свыше 4,5 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
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экономика, господдержка
10:24 10.09.2021
 

Аграрии Ставрополья в этом году получили более 2,4 млрд рублей господдержки

© Фото предоставлено управлением информполитики Ставропольского краяАграрии Ставрополья в этом году получили более 2,4 млрд рублей господдержки
Аграрии Ставрополья в этом году получили более 2,4 млрд рублей господдержки
© Фото предоставлено управлением информполитики Ставропольского края
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. До конца сентября сельхозпредприятия Ставпропольского края получат дополнительно более 630 миллионов рублей, в целом же объем господдержки сельхозтоваропроизводителей Ставрополья в текущем году превысил 2,4 миллиарда рублей, сообщает краевой Минсельхоз.
Средства выделены из федерального и краевого бюджетов, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".
© Фото предоставлено управлением информполитики Ставропольского краяЯблоки
Яблоки
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Яблоки
© Фото предоставлено управлением информполитики Ставропольского края
© Фото предоставлено управлением информполитики Ставропольского краяЯблоня
Яблоня
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Яблоня
© Фото предоставлено управлением информполитики Ставропольского края
1 из 2
Яблоки
© Фото предоставлено управлением информполитики Ставропольского края
2 из 2
Яблоня
© Фото предоставлено управлением информполитики Ставропольского края
Большая часть финансирования направлена на страхование в области растениеводства, а также на закладку интенсивных и суперинтенсивных садов. Средства также пойдут на поддержку племенного хозяйства, поддержку производства молока, развитие семейных животноводческих ферм. Кроме того, средства выдавались на противоградовые мероприятия, субсидирование инвесткредитов, строительство (приобретение) жилья на селе, комплексное развитие сельских территорий, грантовую поддержку сельхозпотребкооперации и другие цели.
"До конца сентября мы планируем предоставить аграриям края господдержку на сумму более 630 миллионов рублей. Порядка 426 миллионов рублей из них составят субсидии в сфере мелиорации. Также средства будут выделены по программе "Комплексное развитие сельских территорий", на грантовый конкурс "Агростартап", — сказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.
Овощной рынок - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 15:46Ставропольский край
На Ставрополье увеличили количество ярмарочных площадок
Всего в 2021-2023 годах на господдержку регионального АПК из федерального и краевого бюджетов планируется направить свыше 4,5 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
 
Ставропольский крайЭкономикаГосподдержка
 
 
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