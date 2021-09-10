Аграрии Ставрополья в этом году получили более 2,4 млрд рублей господдержки

СТАВРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. До конца сентября сельхозпредприятия Ставпропольского края получат дополнительно более 630 миллионов рублей, в целом же объем господдержки сельхозтоваропроизводителей Ставрополья в текущем году превысил 2,4 миллиарда рублей, сообщает краевой Минсельхоз.Средства выделены из федерального и краевого бюджетов, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".Большая часть финансирования направлена на страхование в области растениеводства, а также на закладку интенсивных и суперинтенсивных садов. Средства также пойдут на поддержку племенного хозяйства, поддержку производства молока, развитие семейных животноводческих ферм. Кроме того, средства выдавались на противоградовые мероприятия, субсидирование инвесткредитов, строительство (приобретение) жилья на селе, комплексное развитие сельских территорий, грантовую поддержку сельхозпотребкооперации и другие цели."До конца сентября мы планируем предоставить аграриям края господдержку на сумму более 630 миллионов рублей. Порядка 426 миллионов рублей из них составят субсидии в сфере мелиорации. Также средства будут выделены по программе "Комплексное развитие сельских территорий", на грантовый конкурс "Агростартап", — сказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.Всего в 2021-2023 годах на господдержку регионального АПК из федерального и краевого бюджетов планируется направить свыше 4,5 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
СТАВРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. До конца сентября сельхозпредприятия Ставпропольского края получат дополнительно более 630 миллионов рублей, в целом же объем господдержки сельхозтоваропроизводителей Ставрополья в текущем году превысил 2,4 миллиарда рублей, сообщает краевой Минсельхоз.
Средства выделены из федерального и краевого бюджетов, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".
Большая часть финансирования направлена на страхование в области растениеводства, а также на закладку интенсивных и суперинтенсивных садов. Средства также пойдут на поддержку племенного хозяйства, поддержку производства молока, развитие семейных животноводческих ферм. Кроме того, средства выдавались на противоградовые мероприятия, субсидирование инвесткредитов, строительство (приобретение) жилья на селе, комплексное развитие сельских территорий, грантовую поддержку сельхозпотребкооперации и другие цели.
"До конца сентября мы планируем предоставить аграриям края господдержку на сумму более 630 миллионов рублей. Порядка 426 миллионов рублей из них составят субсидии в сфере мелиорации. Также средства будут выделены по программе "Комплексное развитие сельских территорий", на грантовый конкурс "Агростартап", — сказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.
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