https://ria.ru/20210910/gosduma-1749520735.html
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о войне с Россией
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о войне с Россией - РИА Новости, 10.09.2021
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о войне с Россией
Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны между РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:02
2021-09-10T14:02
2021-09-10T14:02
в мире
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донецк (донецкая область)
дмитрий песков
елена панина
владимир зеленский
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией по вине российской стороны, заявила РИА Новости о том, что данные заявления нужно рассматривать как угрозу жителям Донбасса.Ранее в ходе форума YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности войны Украины и России, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям."Слова Зеленского о "войне с Россией" следует рассматривать как угрозу жителям Донбасса со стороны Киева. Киевский режим не расстается с мечтами о блицкриге, что делает его главной угрозой миру и безопасности в Европе", - констатировала Панина.По мнению политика, слова Зеленского необходимо рассматривать в комплексе с заявлениями других представителей его команды."Будучи талантливым шоуменом, Зеленский умеет хорошо режиссировать высказывания своих чиновников, один из которых (секретарь СНБО Данилов) только что бахвалился способностью ВСУ захватить Донецк и Луганск", - подчеркнула Панина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/zelenskiy-1749483034.html
https://ria.ru/20210910/ukraina-1749466029.html
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в мире, киев, донецк (донецкая область), дмитрий песков, елена панина, владимир зеленский, госдума рф, вооруженные силы украины, россия
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о войне с Россией
В Госдуме слова Зеленского о войне с Россией назвали угрозой жителям Донбасса