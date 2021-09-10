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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о войне с Россией
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о войне с Россией - РИА Новости, 10.09.2021
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о войне с Россией
Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны между РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:02
2021-09-10T14:02
в мире
киев
донецк (донецкая область)
дмитрий песков
елена панина
владимир зеленский
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией по вине российской стороны, заявила РИА Новости о том, что данные заявления нужно рассматривать как угрозу жителям Донбасса.Ранее в ходе форума YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности войны Украины и России, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям."Слова Зеленского о "войне с Россией" следует рассматривать как угрозу жителям Донбасса со стороны Киева. Киевский режим не расстается с мечтами о блицкриге, что делает его главной угрозой миру и безопасности в Европе", - констатировала Панина.По мнению политика, слова Зеленского необходимо рассматривать в комплексе с заявлениями других представителей его команды."Будучи талантливым шоуменом, Зеленский умеет хорошо режиссировать высказывания своих чиновников, один из которых (секретарь СНБО Данилов) только что бахвалился способностью ВСУ захватить Донецк и Луганск", - подчеркнула Панина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210910/zelenskiy-1749483034.html
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в мире, киев, донецк (донецкая область), дмитрий песков, елена панина, владимир зеленский, госдума рф, вооруженные силы украины, россия
14:02 10.09.2021
 
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о войне с Россией

В Госдуме слова Зеленского о войне с Россией назвали угрозой жителям Донбасса

© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией по вине российской стороны, заявила РИА Новости о том, что данные заявления нужно рассматривать как угрозу жителям Донбасса.
Ранее в ходе форума YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности войны Украины и России, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.
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Вчера, 11:31В мире
Зеленский ответил на вопрос о полномасштабной войне с Россией
"Слова Зеленского о "войне с Россией" следует рассматривать как угрозу жителям Донбасса со стороны Киева. Киевский режим не расстается с мечтами о блицкриге, что делает его главной угрозой миру и безопасности в Европе", - констатировала Панина.
По мнению политика, слова Зеленского необходимо рассматривать в комплексе с заявлениями других представителей его команды.
"Будучи талантливым шоуменом, Зеленский умеет хорошо режиссировать высказывания своих чиновников, один из которых (секретарь СНБО Данилов) только что бахвалился способностью ВСУ захватить Донецк и Луганск", - подчеркнула Панина.
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В миреКиевДонецк (Донецкая область)Дмитрий ПесковЕлена ПанинаВладимир ЗеленскийГосдума РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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