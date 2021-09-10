https://ria.ru/20210910/golosovanie-1749559790.html

Россияне могут подать заявление для голосования на дому через "Госуслуги"

Россияне могут подать заявление для голосования на дому через "Госуслуги" - РИА Новости, 10.09.2021

Россияне могут подать заявление для голосования на дому через "Госуслуги"

Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг", прием обращений продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:37

2021-09-10T16:37

2021-09-10T16:37

политика

госуслуги

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг", прием обращений продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба Минцифры РФ."Минцифры сообщает, что на портале "Госуслуг" открылась форма подачи заявления для голосования на дому. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 19 сентября 2021 года: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком", - говорится в сообщении.Избиратель с подтвержденной учетной записью, который попадает под указанные условия, должен подтвердить на сайте информацию об участковой избирательной комиссии и адресе проживания. После этого ему на телефон поступит код подтверждения подачи заявления.Далее его обращение будет передано на рассмотрение в участковую избирательную комиссию. Если она примет положительное решение, представители избиркома посетят избирателя в единый день голосования.Минцифры указывает, что прием заявлений для голосования на дому продлится до 24.00 14 сентября. За первые сутки работы сервиса было подано более 5 тысяч заявлений.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госуслуги, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), выборы в государственную думу, россия