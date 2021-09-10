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Россияне могут подать заявление для голосования на дому через "Госуслуги"
Россияне могут подать заявление для голосования на дому через "Госуслуги" - РИА Новости, 10.09.2021
Россияне могут подать заявление для голосования на дому через "Госуслуги"
Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг", прием обращений продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:37
2021-09-10T16:37
2021-09-10T16:37
политика
госуслуги
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг", прием обращений продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба Минцифры РФ."Минцифры сообщает, что на портале "Госуслуг" открылась форма подачи заявления для голосования на дому. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 19 сентября 2021 года: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком", - говорится в сообщении.Избиратель с подтвержденной учетной записью, который попадает под указанные условия, должен подтвердить на сайте информацию об участковой избирательной комиссии и адресе проживания. После этого ему на телефон поступит код подтверждения подачи заявления.Далее его обращение будет передано на рассмотрение в участковую избирательную комиссию. Если она примет положительное решение, представители избиркома посетят избирателя в единый день голосования.Минцифры указывает, что прием заявлений для голосования на дому продлится до 24.00 14 сентября. За первые сутки работы сервиса было подано более 5 тысяч заявлений.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госуслуги, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), выборы в государственную думу, россия
Россияне могут подать заявление для голосования на дому через "Госуслуги"
Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг"
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг
", прием обращений продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба Минцифры
РФ.
"Минцифры сообщает, что на портале "Госуслуг" открылась форма подачи заявления для голосования на дому. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 19 сентября 2021 года: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком", - говорится в сообщении.
Избиратель с подтвержденной учетной записью, который попадает под указанные условия, должен подтвердить на сайте информацию об участковой избирательной комиссии и адресе проживания. После этого ему на телефон поступит код подтверждения подачи заявления.
Далее его обращение будет передано на рассмотрение в участковую избирательную комиссию. Если она примет положительное решение, представители избиркома посетят избирателя в единый день голосования.
Минцифры указывает, что прием заявлений для голосования на дому продлится до 24.00 14 сентября. За первые сутки работы сервиса было подано более 5 тысяч заявлений.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.